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中華職棒衛冕軍樂天桃猿今（26）日前進總統府，接受總統賴清德的召見，王牌投手威能帝（Pedro Fernandez）直言感覺很特別，「我以前不認識總統，但現在見過後覺得印象很好。」聽到賴清德是「獅迷」，威能帝笑說，「真對他感到抱歉。但如果今年又發生同樣（對戰）的情況，雖然抱歉，但我們還是必須贏。」賴清德今日在致詞時，第1個點名的球員就是威能帝，並詳細說出威能帝所有的數據以及得到的獎項，威能帝說，以前從沒有如此特別的經驗，能在奪冠後與球隊一起見到總統，心中很激動，「我很驚訝，完全沒想到總統會知道這些（成績）。但我感覺很棒，我一整年都非常努力在幫助我的球隊、做好我的工作，現在能有這樣的結果，感覺真的很好。」有趣的是，今日威能帝坐在林智平旁邊，親眼目睹總統對林智平說，季後賽那支3分砲讓他很不爽，威能帝笑說，「對我來說那是去年最好的時刻之一。那時我正在牛棚熱身準備隨時上場，看到那球全壘打，我當下非常震撼。」首次與台灣總統面對面，威能帝說感覺是位很棒的人，「我以前不認識總統，但現在見過後覺得印象很好。」聽到賴清德是「獅迷」，威能帝笑出來，「我現在知道了。真對他感到抱歉。但如果今年又發生同樣（對戰）的情況，雖然抱歉，但我們還是必須贏。」威能帝預計扛下28日的聯盟開幕戰，他表示已經準備好了，「我很興奮，身體感覺也很好。自從去年奪冠後，球迷們已經等很久了。」