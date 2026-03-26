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中華職棒衛冕軍樂天桃猿新球季洋投戰力佈局底定，奪冠4洋投僅威能帝（Pedro Fernandez）續約，去年因肘傷無緣參與台灣大賽的波賽樂（Beau Sulser），新球季未獲續約，加上肘傷需要動刀，本季確定報銷。波賽樂向《NOWnews 今日新聞》表示，與桃猿球團的醫療協商未果，他指出，台、美醫生針對核磁共振（MRI）報告的看法不同，但桃猿球團不同意波賽樂在美國的診斷結果，「我只希望我們能針對我的傷勢，達成一個公平的協議。」對此，桃猿球團回覆，持續與選手溝通中。現年31歲的波賽樂去年來台發展，例行賽出賽16場，拿下6勝7敗，防禦率3.89。季後賽G2波賽樂登板中繼，主投1.2局無失分，替桃猿成功續命，G4「生死戰」波賽樂又登板先發，主投4局失2分，最終桃猿在延長賽拿下勝利，挺進台灣大賽。不過波賽樂卻因手肘出現傷勢被排除在台灣大賽名單外，當時評估需要休養2到3個月，桃猿最終奪下年度總冠軍，波賽樂也帶著奪冠喜悅回到美國。未料波賽樂傷勢不但沒好轉，且需要動手術，今年球季確定報銷，日前與桃猿球團進行醫療協商，但雙方未達成共識。波賽樂表示，去年球季結束返回美國後，又再次進行診斷，但檢查的結果與在台灣診斷時出現分歧，「台灣的醫生認為是尺側副韌帶（UCL）和屈肌腱拉傷；然而，美國的2位醫生在看完台灣的核磁共振（MRI）報告後，診斷結果為撕裂。撕裂需要手術，而拉傷則不需要，因此診斷上的差異至關重要。」波賽樂指出，球季結束後手肘的疼痛感一直持續，復健也沒有進展，這也是指向撕裂傷的另一個指標。波賽樂說，桃猿球團休賽季既沒有主動關心傷勢恢復情況，也沒有聯繫商談新合約，「桃猿球團從未與我討論過續約事宜，直到去年12月我因為需要進行肘部手術而主動聯繫他們之前，我們之間沒有任何溝通。」波賽樂希望桃猿球團能給予手術的醫療協助，但雙方未達成共識，「我的合約規定，如果我在美國接受醫療，費用需由我自行承擔。然而，球隊從未提供我在台灣接受治療的選項。討論之所以中斷，是因為他們認為我不需要手術，只表示不同意我的診斷結果，且不打算採取任何行動，這就是我對現況感到困擾的地方。」波賽樂坦言，去年季後賽帶傷投球幫助球隊贏得冠軍，但現在卻似乎得不到幫助，「對於一位為球隊付出這麼多的球員來說，這樣的對待方式仍顯得不公平。」不過波賽樂強調，桃猿球團有發放冠軍獎金給他，並支付薪資直到台灣大賽結束，「這是一個很好的舉動，畢竟我當時不在名單內，他們並無義務發獎金給我。」波賽樂說，他熱愛桃猿的球迷、球員、教練和工作人員，「我只希望我們能針對我的傷勢，達成一個公平的協議。」波賽樂目前仍在等待最終的解決方案，之後將進行手術並展開為期12到15個月的復健。在這期間，波賽樂加入坦帕灣光芒隊體系球員發展部門，一邊工作、一邊復健，目標在明年球季付出，「今年我會非常想念打球的日子，也會想念台灣和球迷，大家去年對我真的非常好。」對於波賽樂的說法，桃猿球團回覆，持續與選手溝通中。