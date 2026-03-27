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美國職棒大聯盟2026年賽季於今（27）日繼續點燃戰火，波士頓紅襪在開幕戰客場挑戰辛辛那提紅人。現年38歲的傳奇左投「古巴飛彈」，今日於9局下半展現不老身手，以招牌火球強勢關門，終場紅襪以完封紅人取得開門紅。查普曼也憑藉此役，正式追平前紅襪球星派柏邦（Jonathan Papelbon）的歷史紀錄，並列大聯盟史上救援榜第11名。查普曼在今日領先3分的局勢下登板，面對前東家紅人毫不留情。他全場僅用11球便乾淨俐落完成「三上三下」，其中最快球速再度催到，向世人證明即便已屆38歲高齡，他依然是全聯盟最具威懾力的守護神。這場救援成功是他生涯第次，下一個目標將是傳奇守護神內森（Joe Nathan）的377次紀錄。除了查普曼的華麗關門，紅襪隊今日能成功完封，先發王牌克羅謝（Garrett Crochet）功不可沒。克羅謝本季首度擔綱開幕戰先發，展現極佳的壓制力，主投6局僅被敲出3支安打、送出且一分未失。在他強勢領軍下，紅襪隊不僅守住了開季首勝，也寫下自2015年以來首場開幕戰完封勝的佳績。紅襪打線今日在比賽後段發力，靠著年輕小將的適時安打取得領先。教練團賽後對投手群的表現讚不絕口，特別是克羅謝與查普曼「一頭一尾」的完美銜接，為紅襪隊的2026賽季打下了堅實的基礎。對於查普曼而言，這不僅是個人里程碑的突破，更是他身為紅襪守護神傳奇篇章的延續。