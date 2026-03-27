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底特律老虎隊今（27）日在2026賽季開幕戰客場挑戰聖地牙哥教士，這場比賽不僅是兩隊球季的起點，更是老虎當家王牌史庫柏（Tarik Skubal）向外界證明實力的舞台。在經歷了充滿爭議的經典賽（WBC）休賽季後加上（Kevin McGonigle）超狂的4安打首秀，老虎最終以輕鬆擊潰教士，奪下賽季開門紅。身為美聯塞揚獎兩連霸得主，史庫柏在今年初的經典賽曾被美國隊寄予厚望，與史基斯（Paul Skenes）組成夢幻輪值。然而，他僅在預賽對陣英國隊投了一場便宣佈離隊，隨即返回老虎隊營區備戰新球季，並未隨美國隊奮戰至決賽。最終美國隊在決賽以2：3惜敗委內瑞拉、無緣衛冕，史庫柏「早早閃人」的舉動也因此被不少美國球迷點名為無法奪冠的「戰犯」之一。不過今日他用實力回擊質疑，面對教士打線，他全場僅用74球便完成6局任務，最快球速飆到。除了第6局因隊友守備失誤掉分外，他幾乎統治了比賽，順利收下本季首勝。麥克戈尼除了王牌的穩定輸出，今日底特律球迷最興奮的莫過於百大新秀第2名的。這位21歲的游擊天才今日迎來大聯盟生涯首秀，便展現出「完成度極高」的打擊天賦。在首局首打席便敲出帶有2分打點的二壘安打，全場更是瘋狂繳出的「鐵支」表現，單場貢獻2分打點、2分得分，首戰賽後打擊率高達0.800。他不僅成為老虎隊史自2003年以來最年輕的開幕戰先發球員，更用這場史詩級的首秀，宣告老虎隊的重建已進入收割期。老虎隊今日火力全開，團隊共擊出12支安打灌進8分。捕手丁格勒（Dillon Dingler）也貢獻一記全壘打與3分打點，讓教士隊先發投手皮維塔（Nick Pivetta）僅投3局便慘遭6分血洗退場。這場開門紅不僅稍微平息了外界對史庫柏的批評聲浪，更讓底特律球迷對2026賽季充滿無限想像。