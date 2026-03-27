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▲身為具備豐富大聯盟經驗的老將，費爾柴德雖未擠進開季名單，但他擁有打擊和速度，且能勝任外野三個位置的守備，是很棒的工具人角色。（圖／美聯社／達志影像）

▲「龍仔」隆恩去年在3A繳出打擊率0.305、20轟與157支安打的驚人成績，榮獲小熊農場年度最佳球員。（圖／挺悍運動行銷提供）

▲去年在3A轟出生涯新高14發全壘打的李灝宇，季後順利被老虎球團放入40人保護名單，這對他升上大聯盟是極大的制度優勢。（圖／美聯社）

▲去年已在3A打滿整季的林昱珉，憑藉極品變速球與穩定的控球，被球探評估具備大聯盟第5號先發的潛力。（圖／美聯社／達志影像）

▲經歷去年在2A單季145次三振的健康賽季後，莊陳仲敖不僅被放入40人名單，日前也在WBC經典賽繳出優異先發。（圖／美聯社）

▲去年打滿3A的鄭宗哲，在休賽季經歷了多次指定讓渡（DFA）的波折，最終落腳紅襪隊。（圖／美聯社／達志影像）

繼美國職棒大聯盟（Major League Baseball）點燃戰火後，小聯盟3A賽季也即將於明日正式開打。今年確定從3A出發的台灣與台美混血旅美球員共有6位，包含運動家隊莊陳仲敖、紅襪隊鄭宗哲、老虎隊李灝宇、響尾蛇隊林昱珉，以及2大混血戰將——小熊隊「龍仔」隆恩（Jonathon Long）與守護者隊「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）。3A距離大聯盟僅有一步之遙，究竟誰最有機會在今年賽季率先突圍、站上棒球最高殿堂？以下為您帶來戰力分析。身為具備豐富大聯盟經驗的老將，費爾柴德雖未擠進開季名單，但他擁有打擊和速度，且能勝任外野三個位置的守備，是很棒的工具人角色。在大聯盟漫長的賽季中，只要守護者外野陣容出現傷兵或需要陣容輪替，具備即戰力屬性的「費仔」絕對是球團升格補強的頭號人選。「龍仔」隆恩去年在3A繳出打擊率0.305、20轟與157支安打的驚人成績，榮獲小熊農場年度最佳球員。小熊總教練康索（Craig Counsell）日前更公開直言他距離大聯盟「只差一步」。只要他在3A持續保持火力，並精進一壘守備，隨時有機會獲得大聯盟的青睞。去年在3A轟出生涯新高14發全壘打的李灝宇，季後順利被老虎球團放入40人保護名單，這對他升上大聯盟是極大的制度優勢。日前受訪時他更以全英文霸氣宣告「今年目標就是上大聯盟幫助球隊」，只要維持健康與長打火力，本季順利升遷的機率極高。▪️去年已在3A打滿整季的林昱珉，憑藉極品變速球與穩定的控球，被球探評估具備大聯盟第5號先發的潛力。只要他在3A能穩定吃下局數，待響尾蛇大聯盟先發輪值出現傷兵或疲勞空缺時，他將是非常有競爭力的徵召人選。▪️經歷去年在2A單季145次三振的健康賽季後，莊陳仲敖不僅被放入40人名單，日前也在WBC經典賽繳出優異先發。今年是他旅美生涯首度登上3A舞台，雖然可能需要時間適應更高層級的打者，但擁有40人名單護體的他，只要盡快適應3A節奏，大聯盟之路已近在咫尺。▪️去年打滿3A的鄭宗哲，在休賽季經歷了多次指定讓渡（DFA）的波折，最終落腳紅襪隊。在今年的大聯盟春訓中，他吞下了較多三振，打擊手感略顯低迷。本季他的首要任務是在3A找回穩定的打擊節奏與選球眼，待手感完全回溫後，再伺機挑戰大聯盟殿堂。