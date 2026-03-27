美國職棒大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎今（27）日新賽季開幕戰在客場對上聖地牙哥教士，老虎年僅21歲的新秀麥克戈尼 （Kevin McGonigle）迎來大聯盟首秀，擔任先發三壘手打第6棒，此戰他單場5打數4安打，包含2分打點，幫助老虎最終以8：2擊敗教士，更寫下大聯盟126年來罕見的紀錄，同時也追平大聯盟傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在1990年創下的最年輕開幕戰4安紀錄。
麥克戈尼迎首秀太興奮 賽前僅睡4小時
此戰賽前，麥克戈尼坦言自己像聖誕夜的小孩一樣興奮，加上等待父母從費城飛抵聖地牙哥，整晚僅睡了約4小時。然而，這並沒有影響他的手感。他笑著說：「昨晚大概只睡了4小時，剛好跟我今天的安打數一樣。但我起床時感覺棒極了，準備好出擊。」
百大新秀第2名 麥克戈尼展現潛力
麥克戈尼成為老虎隊史第2位、也是大聯盟自1900年以來第21位在生涯首秀就敲出「單場4安打」的球員。作為全大聯盟百大新秀排名第2的超級大物，他跳過3A層級直接登上大聯盟，成為自2003年英方提（Omar Infante）後，老虎隊史最年輕的開幕戰先發球員。
雖然總教練希奇（A.J. Hinch）為了減輕壓力將他排在第6棒，但麥克戈尼在1局上半滿壘的關鍵時刻就迎來首打席。面對教士隊先發投手皮維塔（Nick Pivetta）連續投出5顆壞球後的首顆好球，麥克戈尼直接將這顆切入紅中的球掃成右外野邊線的2分打點二壘安打。麥克戈尼賽後表示，「我知道他會投出強力的好球進攻，那球剛好進到我的設定區，我很開心能把它打向邊線。」
資料來源：《MLB》
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此戰賽前，麥克戈尼坦言自己像聖誕夜的小孩一樣興奮，加上等待父母從費城飛抵聖地牙哥，整晚僅睡了約4小時。然而，這並沒有影響他的手感。他笑著說：「昨晚大概只睡了4小時，剛好跟我今天的安打數一樣。但我起床時感覺棒極了，準備好出擊。」
百大新秀第2名 麥克戈尼展現潛力
麥克戈尼成為老虎隊史第2位、也是大聯盟自1900年以來第21位在生涯首秀就敲出「單場4安打」的球員。作為全大聯盟百大新秀排名第2的超級大物，他跳過3A層級直接登上大聯盟，成為自2003年英方提（Omar Infante）後，老虎隊史最年輕的開幕戰先發球員。
雖然總教練希奇（A.J. Hinch）為了減輕壓力將他排在第6棒，但麥克戈尼在1局上半滿壘的關鍵時刻就迎來首打席。面對教士隊先發投手皮維塔（Nick Pivetta）連續投出5顆壞球後的首顆好球，麥克戈尼直接將這顆切入紅中的球掃成右外野邊線的2分打點二壘安打。麥克戈尼賽後表示，「我知道他會投出強力的好球進攻，那球剛好進到我的設定區，我很開心能把它打向邊線。」
資料來源：《MLB》