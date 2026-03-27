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樂天桃猿新任執行長、兼新任領隊野原武人今（27）日首度公開露面，開場跟大家自我介紹時，就開玩笑說，大家應該很熟悉「野原」這個姓氏，就是《蠟筆小新》主角野原一家的名字，且由於他也來自於埼玉縣，小時候綽號就叫做「小新」，讓現場氛圍輕鬆不少，隨後也透露個人過去經歷，上一份工作也是運動產業，效力於日本職業足球神戶勝利船。樂天桃猿新任領隊野原武人，今日與台灣媒體首度見面，儘管外界對他的印象停留在足球，但從小第一份禮物就是棒球手套，「我從5歲開始，就會跟爸爸到東京巨蛋看球。」野原武人透露自己是讀賣巨人隊球迷，但2006年加入樂天後，「現在當然就是樂天金鷲的球迷了。」野原武人最早在2006年就加入樂天集團，2015年到樂天集團新加坡，做網路跟產品規劃，2022年回到日本加入通訊軟體行銷，2024年轉往樂天集團的神戶勝利船隊工作，直到今年3月加入樂天桃猿。野原武人還透露，因為接下樂天桃猿執行長與領隊，從日本搬家來台灣時，在整理行李時剛好翻到樂天金鷲戒指，「讓我想起奪冠時光，這次來到台灣，希望不只是讓樂天桃猿成為1冠球隊，而是成為中職的常勝軍。」