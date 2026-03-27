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▲▼廖思惟和男友2023年情人節一同牽手去看露天電影，男方還寫卡片跟她告白。（圖／廖思惟IG＠trinityliao）

26歲廖思惟（Trinity）是微風集團少奶奶孫芸芸長女，她日前被爆出在澳洲未婚生子，女兒已經2歲多，孩子的父親身分也逐漸明朗，疑似是一名叫Jerry Li、家境小富的房產業務，稱不上富二代，而男方情人節手寫卡片、與廖思惟甜蜜牽手、一起看電影等照片如今也曝光。廖思惟2022年透過社群平台坦承有交往對象，但對戀情極為保護，2023年2月的西洋情人節，她難得在IG放閃光彈，公開和男友外出約會的照片，除了拍下「愛人視角」的牽手照，還有傍晚小倆口到露天電影院約會的合影，照片中，廖思惟的另一半被P上墨鏡貼圖，身材偏瘦，雖然鏡頭遠拍看不太清楚，但當時已經是廖思惟首度讓男友正面示人。此外，男友還手寫卡片送給廖思惟，上頭以告白的口吻寫道：「妳願意當我的情人嗎？『願意』或『願意』，請選擇。」大批網友眼睛被閃瞎，「哇！恭喜」、「好甜蜜」、「他是個幸運的人」、「寶貝永遠幸福」、「必須說YES吧！」一名男網友昨（26）日在小紅書發文，開頭就承認是廖思惟孩子的父親，兩人的女兒在2024年1月出生，目前已經2歲多，並否認外界所說自己在得知女方懷孕後就消失、不負責任等，「Trinity懷孕期間的各項產檢，以及她生產當天（剖腹產），我都在她身邊陪伴。那段時間我們的感情是穩定的，並不存在外界所描述的情況。」男網友表示，他和廖思惟在一年前分手，「分開的原因較為複雜，但這是雙方在當時情況下做出的理性決定，也是對彼此及相關家庭最合適的選擇。相關細節屬於我們之間的私事，我不打算對外展開說明。」現在兩方只希望好好過好各自的生活，不再被過多打擾或捲入不必要的討論。