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樂天桃猿新領隊野原武人今（27）日首度公開露面，儘管過去2年任職於樂天集團旗下職業足球隊神戶勝利船，有運動行銷、團隊領導經驗，但本次接下樂天桃猿新職務，野原武人仍自曝「挑戰真的很大」，「說實在，我也還在適應台灣棒球文化，近年來台灣棒球蓬勃發展，去年中職觀眾也有大幅成長，我來到台灣，能對樂天桃猿有哪些貢獻，就是最大挑戰。」野原武人為開季後的樂天桃猿訂出3項目標，更新球場體驗、培養世界選手以及充實育成環境，關於球場，野原武人想先賣關子，「請大家期待開幕戰！」。至於後兩者，「我們的目標是培養世界選手，因為我們的教練就是WBC的台灣總教練。第三部分，則是充實育成環境，導入Trackman等設備，藉由將二軍訓練場地移回桃園，可以就近更一軍選手有更多交流、經驗學習。」此外，野原武人也強調，樂天桃猿最大優勢就是有日本職棒球隊樂天金鷲，因此重點應是強化台灣跟日本之間的交流，並透露4月第2周，樂天桃猿這邊的團隊，就會前往神戶、仙台交流，他本人也預計跟防護團隊、球場設施一起到日本考察，學習日本職棒、職足那邊的訓練、設備與球場設施。「希望不只是結合棒球部門，還有各種運動事業，拓展樂天桃猿團隊的視野，這樣也是呼應新球季口號『作伙』，希望上下團結一致，幫助樂天桃猿成為中職常勝軍。」