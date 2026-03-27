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日職開幕戰今（27）日開打，北海道日本火腿鬥士客場挑戰福岡軟銀鷹，轉往後援出戰的古林睿煬第八局平手時登板，雖然催出極速156公里火球，但被首棒代打就擊出安打，最終用24球留下0.2局、2安打、2保送、1三振失1分退場，日本火腿終場也以5：6不敵去年日本一冠軍軟銀，古林睿煬本季首場出賽就承擔敗仗。古林睿煬去年加盟日本火腿，首年出賽7場包含5場先發，拿下2勝2敗，防禦率3.62。休賽季為中華隊出征經典賽投出好表現，春訓期間重返日本火腿，就接獲任務，新球季將轉往後援發展，熱身賽2場出賽都在第九局救援，合計2局無失分，還狂飆生涯極速160公里火球，引發外界關注。日本火腿、軟銀開幕戰首場都推出王牌，由經典賽國手伊藤大海交手上澤直之，但兩隊火力驚人，前七局一共出現6支全壘打，古林睿煬則於第八局5：5時上場，被首棒代打野村勇敲出中外野安打，隨後雖對栗原陵矢投出三振，但1出局後又被海野隆司敲安、牧原大成高飛犧牲打，攻下關鍵超前分。失分後古林睿煬控球受到影響，先後對周東佑京、近藤健介投出保送，最終用24球投完0.2局就退場，由島本浩也接手，所幸後者順利讓下一棒出局，幫助古林睿煬將失分控制在1分。九局上日本火腿反攻無果，最終5：6苦吞敗仗，第八局丟分的古林睿煬承擔賽季首敗。