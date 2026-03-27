北海道日本火腿鬥士隊今（27）日在「瑞穗PayPay巨蛋」展開2026年球季開幕戰，與去年冠軍爭奪對手福岡軟銀鷹隊上演一場精彩的打擊大戰。然而，火腿隊在8局下半派上台灣好手古林睿煬（Lin Yu-Min）中繼卻遭遇亂流，最終以5：6不敵軟銀。賽後受訪時，根據《日刊體育》報導，火腿隊新庄剛志監督在賽後難掩失望，直言這是一場令人「懊悔」的比賽。
古林睿煬初登板不理想 2/3局丟分
雙方在7局結束戰成5：5平手，火腿隊於8局下半換上備受期待的25歲投手古林睿煬。不料古林此役表現並不理想，一上場便顯得不夠穩定，接連被野村勇與海野隆司擊出安打。隨後，軟銀隊牧原大成擊出右外野方向高飛犧牲打，送回超前的第6分，這分也成為全場的決勝點。
古林睿煬在失分後仍未找回準星，連續對周東佑京與近藤健介投出四壞球保送造成危機，教練團隨即決定換投。總計古林今日中繼僅投2/3局，被敲2支安打、送出2次四壞球，另有1次三振，承擔了這場比賽的失分責任。
新庄監督坦言「不甘心」 年輕選手已有進步
火腿隊監督新庄剛志在賽後受訪時開頭便大喊：「好不甘心！」儘管未能奪下開幕戰勝利，新庄監督仍對球員表現給予肯定。他表示：「這是一場好球賽，大家都表現得很驚人。通常開幕戰大家腳都會發抖，但我們第一局就打出氣勢（清宮幸太郎與萬波中正的全壘打）。」
對於先發投手伊藤大海單場被擊出3支全壘打（平生涯最差紀錄）以及古林睿煬的失分，新庄監督語帶寬容地表示：「在開幕戰那種緊張感下，可能無法投出預期的球。今天的比賽非常有張力，明天希望能反過來贏球。」
火力全開仍難挽頹勢 清宮、萬波、水谷接連開轟
火腿隊打線今日其實表現亮眼，首局便靠著清宮幸太郎的2分砲（本季太平洋聯盟第1號全壘打）與萬波中正的陽春彈取得3：0領先。7局上，水谷瞬更擊出右外野陽春砲一度將比分追成5：5平手。全場火腿隊擊出3支全壘打，卻仍不敵軟銀隊同樣強大的火力支援。
這場比賽是火腿隊近3年來首度在開幕戰吞敗。雖然古林睿煬的初登板不如預期，但教練團與球迷仍期待這位台灣強投能迅速調整心態，在接下來的賽程中發揮應有實力。火腿隊將於明日繼續在客場對戰軟銀，力求搶下賽季首勝。
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雙方在7局結束戰成5：5平手，火腿隊於8局下半換上備受期待的25歲投手古林睿煬。不料古林此役表現並不理想，一上場便顯得不夠穩定，接連被野村勇與海野隆司擊出安打。隨後，軟銀隊牧原大成擊出右外野方向高飛犧牲打，送回超前的第6分，這分也成為全場的決勝點。
古林睿煬在失分後仍未找回準星，連續對周東佑京與近藤健介投出四壞球保送造成危機，教練團隨即決定換投。總計古林今日中繼僅投2/3局，被敲2支安打、送出2次四壞球，另有1次三振，承擔了這場比賽的失分責任。
新庄監督坦言「不甘心」 年輕選手已有進步
火腿隊監督新庄剛志在賽後受訪時開頭便大喊：「好不甘心！」儘管未能奪下開幕戰勝利，新庄監督仍對球員表現給予肯定。他表示：「這是一場好球賽，大家都表現得很驚人。通常開幕戰大家腳都會發抖，但我們第一局就打出氣勢（清宮幸太郎與萬波中正的全壘打）。」
對於先發投手伊藤大海單場被擊出3支全壘打（平生涯最差紀錄）以及古林睿煬的失分，新庄監督語帶寬容地表示：「在開幕戰那種緊張感下，可能無法投出預期的球。今天的比賽非常有張力，明天希望能反過來贏球。」
火力全開仍難挽頹勢 清宮、萬波、水谷接連開轟
火腿隊打線今日其實表現亮眼，首局便靠著清宮幸太郎的2分砲（本季太平洋聯盟第1號全壘打）與萬波中正的陽春彈取得3：0領先。7局上，水谷瞬更擊出右外野陽春砲一度將比分追成5：5平手。全場火腿隊擊出3支全壘打，卻仍不敵軟銀隊同樣強大的火力支援。
這場比賽是火腿隊近3年來首度在開幕戰吞敗。雖然古林睿煬的初登板不如預期，但教練團與球迷仍期待這位台灣強投能迅速調整心態，在接下來的賽程中發揮應有實力。火腿隊將於明日繼續在客場對戰軟銀，力求搶下賽季首勝。