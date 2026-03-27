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福岡軟銀鷹隊於今日（27日）開幕戰中，以6：5逆轉擊敗北海道日本火腿鬥士隊。這場勝利的轉折點發生在8局下半，軟銀隊面對火腿隊中繼上場的台灣強投古林睿煬，由總教練小久保裕紀大膽動用代打策略成功破局，野村勇敲出關鍵安打。賽後，小久保監督坦言，這套攻略古林的劇本早已在計畫之中。雙方在8局下戰成5：5平手時，火腿隊換上去年表現優異的古林睿煬。軟銀隊小久保監督隨即展現其運籌帷幄的功力，果斷換下主力游擊手今宮健太，改派野村勇代打。野村勇不負眾望，面對古林首打席便擊出中外野方向安打，成功點燃球隊超前比分的攻勢。小久保監督在賽後訪談中揭露了這項調度的依據。他表示：「我們早就決定好，只要古林睿煬上場，就會派上野村勇代打。」數據顯示，野村勇在去年賽季面對古林時，繳出6打數3安打、高達5成的對戰打擊率。小久保監督補充道：「雖然今宮的狀況不差，但野村勇對古林打得特別順手。他在爭奪開幕先發的過程中或許有些遺憾，但這首打席的安打價值連城。」本場比賽也反映出去年參加過世界棒球經典賽（WBC）的投手，在今年開幕戰似乎集體陷入調整困境。代表台灣出征過WBC的古林睿煬，今日僅投2/3局便因安打與保送丟掉決定勝負的1分。不僅是古林，今日多位WBC星級投手皆表現失常，歐力士宮城大彌先發僅1又2/3局慘丟8分遭到KO。火腿伊藤大海主投5又2/3局被敲9安失5分。中日阿布瑞尤（Abreu）第9局上場後防禦崩盤痛失4分。古林後援出賽也同樣有失分。軟銀隊今日除了策略成功外，長打火力也是贏球關鍵。栗原陵矢、近藤健介與山川穗高接連開轟，讓球隊在落後3分的情況下緊咬比分。最後靠著古林睿煬的亂流，由牧原大成擊出致勝的高飛犧牲打奪下勝利。小久保監督表示，球季首戰能以這種韌性十足的逆轉勝開局，對球隊士氣有極大幫助。