2026年中華職棒今日開打，中職6球團都已公布上半季主場的主題日，上半季「最強主題日」名號，莫過於人氣球隊中信兄弟4月25、26日於台中洲際大本營交手富邦悍將，舉辦的「Snoopy史努比家族主題日」。根據《NOWnews》記者實際查看中信育樂售票網站，距離活動仍將近1個月，不僅熱區全數早就被掃光，內野區也僅剩個位數座位，有球迷就表示，「不意外阿，Snoopy真的紅超久了」、「早就買票了嘻嘻」，甚至有球迷表示，「我要從美國飛回來看球了」
中信兄弟 X Snoopy史努比聯名主題日太夯 熱區早就被掃光
中信兄弟公布上半季洲際主場主題日，與巧虎、Snoopy史努比家族等經典IP聯名，留言區就可以看到不少人在揪團參與Snoopy史努比家族主題日，3月18日全面開賣至今，儘管距離比賽開打仍有將近1個月，但不僅900、850元熱區早就被一掃而空，700元內野西B區下層也賣光，剩下內野I、G區剩下少數座位。
相比過去同樣相當熱門的「我不是歌手」主題日、或是富邦悍將「G! POP」音樂節等熱門主題日，目前熱區也還有剩下一些座位，Snoopy史努比家族主題日的人氣可見一斑。
Snoopy史努比家族成員全出動 連峮峮也在敲碗：歐拉夫會來嗎？
實際上，Snoopy史努比過去與棒球就有諸多合作，不僅富邦悍將、統一獅都找過Snoopy史努比來開球，2013年經典賽Snoopy史努比也登上東京巨蛋開過球，今年經典賽期間，Snoopy史努比官方推出的WBC限定商品也被一掃而空。
另外有球迷也分析，本次Snoopy史努比主題日之所以帶來超高話題性，甚至被稱作是上半季「最強主題日」，主要原因是Snoopy史努比本次將是全家族成員出動，包含Spike、Olaf、Andy、Marbles與Belle等人氣IP，都會現身洲際棒球場與球迷同樂，不同角色的粉絲都來搶票，因而造成熱區一票難求的盛況。
就在中信兄弟公布上半季主題日後，旗下人氣啦啦隊成員峮峮也在Threads上發文：「歐拉夫也會來嗎？」吸引4000多個球迷按下愛心，「期待歐拉夫的聯名商品」、「妳跟他們一起出現吧」、「敲碗歐拉夫」
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中信兄弟公布上半季洲際主場主題日，與巧虎、Snoopy史努比家族等經典IP聯名，留言區就可以看到不少人在揪團參與Snoopy史努比家族主題日，3月18日全面開賣至今，儘管距離比賽開打仍有將近1個月，但不僅900、850元熱區早就被一掃而空，700元內野西B區下層也賣光，剩下內野I、G區剩下少數座位。
相比過去同樣相當熱門的「我不是歌手」主題日、或是富邦悍將「G! POP」音樂節等熱門主題日，目前熱區也還有剩下一些座位，Snoopy史努比家族主題日的人氣可見一斑。
實際上，Snoopy史努比過去與棒球就有諸多合作，不僅富邦悍將、統一獅都找過Snoopy史努比來開球，2013年經典賽Snoopy史努比也登上東京巨蛋開過球，今年經典賽期間，Snoopy史努比官方推出的WBC限定商品也被一掃而空。
另外有球迷也分析，本次Snoopy史努比主題日之所以帶來超高話題性，甚至被稱作是上半季「最強主題日」，主要原因是Snoopy史努比本次將是全家族成員出動，包含Spike、Olaf、Andy、Marbles與Belle等人氣IP，都會現身洲際棒球場與球迷同樂，不同角色的粉絲都來搶票，因而造成熱區一票難求的盛況。
就在中信兄弟公布上半季主題日後，旗下人氣啦啦隊成員峮峮也在Threads上發文：「歐拉夫也會來嗎？」吸引4000多個球迷按下愛心，「期待歐拉夫的聯名商品」、「妳跟他們一起出現吧」、「敲碗歐拉夫」