我是廣告 請繼續往下閱讀

福爾摩沙夢想家今（3/27）於臺中洲際迷你蛋主場迎戰新北國王，球團推出「夢想點點名」主題週，平日主場連兩日湧入近滿場球迷，現場以最熱烈的聲浪為夢想家加油助陣。球隊邀請 HMM Company 李康熏董事長擔任開球嘉賓，為主場活動揭開序幕。賽事方面，夢想家開局一度陷入 0：6 落後，但隨即找回節奏，逐步掌握比賽主動權並一路壓著國王取得領先。易籃後進攻端節奏短暫受到干擾，讓國王趁勢追分。決勝末節夢想家再度拉高防守強度，有效壓低國王命中率，最終以 107：90 擊敗國王，收下 9 連勝。夢想家持續推進 TPBL 聯盟連勝紀錄，並在排名上緊咬龍頭桃園台啤永豐雲豹，目前僅剩 1 場勝差。開局夢想家先讓國王打出0:6攻勢，但團隊迅速穩住節奏。張宗憲命中三分率先追平比數，首節雙方互有往來，板凳出發的盧冠良隨後也投進外線。後段夢想家把握最後一擊，湯普金斯（Trey Thompkins III）壓哨三分命中。次節湯普金斯延續手感再以外線開火，國王則趁夢想家團隊犯規較早累積之際持續追近，一度將戰局拉回僵持。關鍵時刻霍爾曼（Aric Holman）先在防守端送出阻攻帶動氣勢，隨後外線命中再完成「2+1」連拿 5 分、單節攻下 10 分，幫助球隊重新拉開分差，夢想家以 64：55 領先進入中場休息。易籃後夢想家持續以外線與快攻推進節奏，霍爾曼抄截後快攻上籃點燃主場，湯普金斯也持續在外線輸出，防守端同樣提高壓迫，成功讓國王一度陷入得分乾旱。決勝節林俊吉開節三分命中點燃士氣，夢想家延續防守強度、降低國王出手品質，並透過流暢傳導將分差擴大至雙位數，班提爾（Ben Bentil）外線再度開張，球隊在關鍵回合穩住局面，最終以 107：90 擊退新北國王，收下 9 連勝。本場好表現夢想家人得分上雙，湯普金斯攻下 23 分、6 籃板，霍爾曼（Aric Holman） 18 分、9 籃板、4 助攻，盧冠良 16 分，張宗憲 14 分、2 籃板，班提爾11 分、4 籃板、6 助攻，忻沃克 10 分、4 籃板、3 助攻。團隊轟進 18 記三分彈，以外線火力延續連勝氣勢，並挑戰將聯盟連勝紀錄再往前推進。賽後記者會中，夢想家總教練簡浩表示：「有提醒球員，這場算是背靠背，像季後賽的模式，一開賽就要保持專注。暫停時我也再提醒大家，我們是靠團隊防守、進攻，回到場上找球、找空檔出手。」盧冠良則說：「先把團隊防守做好，防守就會帶動進攻。我們也在磨合中找到更順的進攻方式，球能倒出來；身為射手，就是把該進的球投進。」夢想家下一戰將於 4/4下午14:30 作客新北中信特攻，邀請球迷持續鎖定轉播為夢想家加油，一起把應援聲浪送到客場，共同支持球隊全力拚戰。