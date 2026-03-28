NBA美國職籃（National Basketball Association）官方正準備對現有的選秀抽籤制度進行「大手術」。根據ESPN記者Shams Charania獲悉的消息，NBA本周在紐約舉行的董事會會議上，正式向各隊老闆提交了三項全方位的「反擺爛（Anti-tanking）」改革方案。聯盟預計將在接下來幾週內對細節進行微調，並於今年5月舉行的特別董事會上進行正式表決。
這三項方案均與現行制度有顯著差異，其共同核心在於：將晉級季後賽（或附加賽）的球隊納入樂透抽籤範圍，徹底打破「戰績越差、機率越高」的單一邏輯。
📍方案一：18隊大樂透制（均等機率制）
此方案將樂透球隊擴大至18支，包含未進入附加賽的10隊以及參加附加賽的8隊。戰績最差的10支球隊將各自擁有平等的8%抽籤機率；剩餘的20%機率由8支附加賽球隊依戰績遞減分享。全部18個選秀順位都將透過抽籤決定。
📍方案二：兩年戰績加權與「勝場地板」制
此方案參考了WNBA的模式，將抽籤球隊擴充至22支（包含首輪出局的4支季後賽球隊），並以「過去兩季」的平均戰績作為權重基準。為防止極端擺爛，聯盟將設置「最低勝場標竿」。例如若地板定為20勝，即便球隊僅拿到14勝68負，在計算抽籤機率時仍會以20勝計算。
抽籤範圍為僅抽取前四順位，其餘依戰績排列。
📍方案三：「5x5」抽籤機制（階梯式保障）
同樣涵蓋18支球隊（後10隊 + 附加賽8隊），旨在保護最差球隊的同時增加競爭動力。戰績最差的5支球隊擁有相同機率，共同抽籤決定前五順位。
剩餘13隊進行第二次抽籤決定6至18順位。若戰績最差的5隊在第一輪未抽中前五，其順位最低也只會掉到第10位，避免如去年猶他爵士、華盛頓巫師等隊順位大幅下滑的情況再次發生。
蕭華：我們必須解決這個問題，絕不留情
NBA 總裁亞當蕭華（Adam Silver）在日前的新聞發佈會上態度堅決，表示由於2026年選秀被視為歷史級的「大年」，導致本季各隊瘋狂擺爛的情形已嚴重損害聯盟形象。
「我們必須修復這個問題，絕不留情（Full stop）。」席佛表示：「現在幾乎無法區分『誠實的重建』與『惡意的擺爛』。當激勵機制不匹配時，會影響教練的輪換決策、球員的出賽狀態甚至醫療判斷。我們這次需要採取比過去四次微調更激進的手段。」
聯盟將於5月召開罕見的「特別董事會」專門處理此投票。若方案通過，預計最快將於下個賽季正式上路。
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📍方案一：18隊大樂透制（均等機率制）
此方案將樂透球隊擴大至18支，包含未進入附加賽的10隊以及參加附加賽的8隊。戰績最差的10支球隊將各自擁有平等的8%抽籤機率；剩餘的20%機率由8支附加賽球隊依戰績遞減分享。全部18個選秀順位都將透過抽籤決定。
📍方案二：兩年戰績加權與「勝場地板」制
此方案參考了WNBA的模式，將抽籤球隊擴充至22支（包含首輪出局的4支季後賽球隊），並以「過去兩季」的平均戰績作為權重基準。為防止極端擺爛，聯盟將設置「最低勝場標竿」。例如若地板定為20勝，即便球隊僅拿到14勝68負，在計算抽籤機率時仍會以20勝計算。
抽籤範圍為僅抽取前四順位，其餘依戰績排列。
📍方案三：「5x5」抽籤機制（階梯式保障）
同樣涵蓋18支球隊（後10隊 + 附加賽8隊），旨在保護最差球隊的同時增加競爭動力。戰績最差的5支球隊擁有相同機率，共同抽籤決定前五順位。
剩餘13隊進行第二次抽籤決定6至18順位。若戰績最差的5隊在第一輪未抽中前五，其順位最低也只會掉到第10位，避免如去年猶他爵士、華盛頓巫師等隊順位大幅下滑的情況再次發生。
NBA 總裁亞當蕭華（Adam Silver）在日前的新聞發佈會上態度堅決，表示由於2026年選秀被視為歷史級的「大年」，導致本季各隊瘋狂擺爛的情形已嚴重損害聯盟形象。
「我們必須修復這個問題，絕不留情（Full stop）。」席佛表示：「現在幾乎無法區分『誠實的重建』與『惡意的擺爛』。當激勵機制不匹配時，會影響教練的輪換決策、球員的出賽狀態甚至醫療判斷。我們這次需要採取比過去四次微調更激進的手段。」
聯盟將於5月召開罕見的「特別董事會」專門處理此投票。若方案通過，預計最快將於下個賽季正式上路。