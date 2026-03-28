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曾奪得世界大賽冠軍、五度榮獲金手套獎並入選明星賽的資深外野海沃德（Jason Heyward）於《MLB Central》節目中宣布，正式從美國職棒大聯盟退休。 現年36歲的海沃德表示：「我期待成為年輕球員的潛在導師，幫助正在這項運動中的任何人。我認為棒球在這方面掌握在很好的一群人手中，我也期待以球迷的身份，看看自己還能用什麼方式回饋這項運動。」在芝加哥小熊隊期間，海沃德以優異的防守與領導能力聞名，這段期間共拿下兩座金手套。他最為廣為人知的就是2016年世界大賽第七戰延長賽前的雨勢暫停期間，在休息室發表激勵演說，幫助球隊在第八局被追平後，最終於第十局拿下勝利。「我只是提醒大家我們是誰。不要忘記這一點，不要忘記我們例行賽拿下最多勝，不要忘記我們曾從1勝3敗逆轉，也不要忘記我們克服了一切困難——不論是魔咒、客場作戰，或其他各種挑戰。」海沃德說。「當然，有些話講得更直接一點，但我只是要讓大家記得自己的身份。而我們擁有正確的一群人，最終也完成了任務。」現年36歲的海沃德表示，他期待有更多時間陪伴妻子與孩子，但同時也強調自己「還沒有完全準備好與棒球說再見」。他提到，自己未必有興趣擔任總教練，但未來可能朝球隊經營層面或教練方向發展。