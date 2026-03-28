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▲針對好友老虎伍茲再次發生車禍意外，美國總統川普（Donald Trump）受訪時表達心痛，直言他確實遇到了極大的困難。（圖／美聯社／達志影像）

高爾夫球界傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）在週五因涉嫌在影響駕駛能力下駕駛（DUI）遭到警方逮捕。根據警方表示，高齡50歲的伍茲當時駕駛著Land Rover休旅車在住宅區超速行駛，在超車時擦撞一輛卡車後導致車輛翻覆。雖然他奇蹟似地毫髮無傷，但因疑似服用藥物且拒絕接受尿液檢測，隨即遭到上銬逮捕，這已經是他生涯第四度捲入嚴重的車禍意外。美國總統川普（Donald Trump）聞訊後表示：「我感到非常難過，他現在有些困難，他是我非常親密的朋友，一個了不起的人。」馬丁郡（Martin County）警長布登西克（John Budensiek）指出，車禍發生在下午2點前，地點距離伍茲位於朱庇特島（Jupiter Island）的住處不遠。當時他在速限30英里（約48公里）的雙線道上試圖超越一輛高壓清洗卡車，為了避免相撞而急轉彎，卻擦撞到卡車尾部導致休旅車側翻。伍茲隨後自行從副駕駛座爬出，並未受傷。布登西克表示，雖然伍茲同意接受酒測且結果顯示無酒精反應，但警方認定他有明顯受損駕駛的跡象，懷疑他服用了某種藥物。由於伍茲態度配合但行使權利拒絕接受尿液檢測，警方依法將他逮捕。根據佛羅里達州（Florida）法律，他必須在拘留所待滿8小時才能交保。考量到他的特殊身分，警方將他單獨拘留，警長強調：「他必須為自己的行為付出代價，但我們不會讓他和其他可能傷害他的囚犯關在一起。」這已是伍茲生涯第二度因非酒精因素的DUI遭到逮捕。2017年警方曾發現他在車內熟睡，當時他坦承服用了混合止痛藥，最終承認魯莽駕駛。此外，這也是他第四度捲入車禍，最嚴重的一次發生在2021年2月的洛杉磯，當時他超速駕駛導致車輛衝出公路，腿部與腳踝受到重創，甚至一度面臨截肢危機。針對好友伍茲再次發生意外，前媳婦正與伍茲交往的美國總統川普（Donald Trump）今抵達邁阿密時也被問及此事。川普表達了擔憂與心痛：「我感到非常難過，他遇到了一些困難。他是我非常親密的朋友，是個了不起的人，但他確實遇到麻煩了。」伍茲近年來飽受傷病折磨，經歷了多達7次的背部手術，並在2025年3月遭遇阿基里斯腱斷裂，導致他錯過了整個賽季，他最後一次參加正式比賽已是2024年的英國公開賽。原本他正積極復健，並在週二參加了TGL室內高爾夫聯賽，試圖為重返賽場做準備。此次逮捕發生的時機點極為敏感，因為伍茲正考慮是否參加4月9日開打的名人賽。他原本還預計在4月5日前往喬治亞州奧古斯塔（Augusta），與名人賽主席萊德利（Fred Ridley）共同揭曉一項高爾夫球場計畫。此外，他距離決定是否接任2027年愛爾蘭萊德盃（Ryder Cup）美國隊隊長的「軟性期限」也僅剩幾天，這起突發的逮捕事件，無疑讓這位擁有15座四大賽冠軍與82座PGA巡迴賽冠軍的傳奇名將，未來的職業生涯蒙上一層濃厚的陰影。