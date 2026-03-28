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今年挑戰大聯盟的岡本和真在今（28）日主場迎戰奧克蘭運動家隊的比賽中擔任三壘手，並排在第七棒。在披上藍鳥球衣的第一戰，就敲出了大聯盟的首安。九下藍鳥與運動家戰成2-2平手，兩出局後換到岡本和真站上打擊區，秒準一顆外角四縫線速球，敲出安打，隨後靠著克萊門特（Ernie Clement）跟席曼尼茲（Andrés Giménez）接連的安打，跑回藍鳥隊的超前分，在九下跟對手說再見。七局在一出局、無人上壘的情況下，岡本和真面對運動家隊第二任投手。在兩好球的情況下，他成功將一顆偏外角、接近壞球的滑球巧妙用球棒撈起，擊出一支落在左外野前方的安打，擊出大聯盟生涯首安。九下藍鳥與運動家戰成2-2平手，兩出局後換到岡本和真站上打擊區，秒準一顆外角四縫線速球，敲出安打，隨後靠著克萊門特（Ernie Clement）跟席曼尼茲（Andrés Giménez）接連的安打，跑回藍鳥隊的超前分，在九下跟對手說再見。賽後岡本接受NHK訪問時，他回顧今天的表現：「總之就是拼命纏鬥，先敲出一支安打再說。也成功選到保送，之後想一步一步慢慢累積表現。」此外，在賽前為去年美聯冠軍舉行的慶祝儀式中，他也表示：「我也希望有一天能像這樣成為冠軍，參加這樣的慶典，真的覺得自己來到了一支很棒的球隊。」