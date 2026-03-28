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中華職棒樂天桃猿外野手陳晨威，因擁有優異腳程，過去主要擔任2棒或埋伏在第9棒，不過今（28）日在聯盟開幕戰，陳晨威扛下中心打線第3棒。陳晨威受訪時表示，改打3棒感覺沒有不同，仍會有需要作戰的時候，目前累積199次盜壘，有望在開幕戰就完成生涯200盜，陳晨威笑說要先想辦法上壘。此外，陳晨威預計6月進入人生新的階段，將升格新手奶爸，與妻子啾啾迎接女兒的誕生。陳晨威過去8個賽季大多打前2棒與第9棒，以第3棒的身份僅有27打數，敲出7安，打擊率2成59。本季可能會長期扛第3棒，陳晨威認為感覺沒有不同，「還是照自己感覺去打，沒有因為棒次改變我就改變，其實攻擊策略大致上不太大改變。」陳晨威指出，即便到了第3棒，仍會有作戰的可能，「我們球隊每一棒只要有機會、時機點，都會做戰術，像我打3棒，無人出局一、二壘有人，我還是會點呀，還是要推進，不會說我在不同棒次就不同策略，該推進時還是要做推進。」陳晨威在經典賽後，經短暫休息就馬上投入官辦熱身賽，出賽8場繳出4成17的火燙表現，他直言打起來蠻輕鬆的，「因為熱身賽張力、強度還沒有到，就是當調整，心情上也比較放鬆。」陳晨威開玩笑說，經典賽後回來每天都很疲勞，「國際賽的時候壓力比較大，所以結束後的疲勞感比較重一點。」陳晨威目前累積199次盜壘，只差1盜就可以達成生涯200盜，被問到今年壘包加大後會不會增加盜壘慾望，陳晨威笑說，「慢慢看就習慣了，也忘記原本壘包多小，沒有太大感覺。」他直言，要先上壘才能考慮到盜壘，「看狀況（啟動），不知道加大後成功率會不會提高。」