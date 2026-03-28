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樂天桃猿今（28）日擔任大巨蛋主場球隊迎戰中信兄弟，推出王牌洋投、上季年度MVP得主威能帝先發，儘管才剛開季，威能帝本場直球幾乎全部亮紅燈，極速來到155公里，讓兄弟打者頻頻揮空威能帝去年為樂天桃猿先發26場，拿下15勝2敗、防禦率2.01頂級成績單，170局投球中僅被打出123支安打、還飆出168次三振，每局被上壘率低到僅有0.94，獲得勝投、三振雙冠王之外，也被選為去年中職年度MVP。威能帝最大武器莫過於使用率高達49.3%直球，去年例行賽均速高達150公里、極速156公里，搭配滑球與少量變速球，便足以壓制中職打者。本戰儘管只是開幕戰，威能帝開場直球就頻頻亮紅燈，第二局更飆出本場最速155公里火球，最終用78球包含55顆好球投完5局，被打出6安打、4次三振無失分，最終無關勝敗。