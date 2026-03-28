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中華職棒37年開幕戰今（28）日點燃戰火，由衛冕軍樂天桃猿交手「黃衫軍」中信兄弟，前7局桃猿以1：2落後，8局下陳晨威從王凱程手中敲出陽春全壘打，替球隊扳平戰局，這是陳晨威本季首轟，亦是中職本季第一支全壘打。陳晨威過往常打前2棒或埋伏在第9棒，不過今日的開幕戰改打中心打線的第3棒，生涯僅27打數，敲出7安，打擊率2成59。賽前陳晨威受訪時曾表示，改打第3棒不會有沒什麼特別的感覺，因為攻擊策略不會有改變，就算遇到需要推進、做戰術的時候，他也會擺出短棒，替球隊助攻。此役前3個打席，陳晨威敲出1安，8局下第4個打席，陳晨威在滿球數的情況下，鎖定兄弟後援投手王凱程的失投球，一棒將球送上右外野看台，這支陽春砲也替球隊追平戰局，雙方形成2：2平手。陳晨威這支全壘打不僅是個人本季首轟，亦是中職本季首支全壘打。