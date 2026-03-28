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中華職棒樂天桃猿外野手陳晨威，今（28）日在聯盟開幕戰改打第3棒，就立刻建功，敲出追平比分的陽春砲，賽後他指出，不管打幾棒，心態就是以攻擊為主。他坦言很享受滿場4萬人的比賽，被捕捉到守備時摀住耳朵，他笑說因為左外野的象迷應援聲大太，「後面都是他們的聲音，人多就很大聲，才摀住耳朵，沒有什麼。」陳晨威過往常打前2棒或埋伏在第9棒，不過今日的開幕戰改打中心打線的第3棒，生涯僅27打數，敲出7安，打擊率2成59。賽前陳晨威受訪時曾表示，改打第3棒不會有沒什麼特別的感覺，因為攻擊策略不會有改變，就算遇到需要推進、做戰術的時候，他也會擺出短棒，替球隊助攻。此役前3打席陳晨威敲出1支二壘安打，8局下面對王凱程，陳晨威纏鬥到滿球數，抓住失投球敲出追平的陽春砲，也是聯盟本季首轟，賽後被選為單場MVP。賽後陳晨威表示，不管打幾棒，心態就是以攻擊為主，「不管1棒還是3棒，我都只是製造機會的角色。長打這種東西，其實主要先把擊球做好。」對於追平全壘打，陳晨威說，「沒有特別多想，就是在擊球過程要去怎麼應付投手、用什麼策略來攻擊。今天看結果這樣是很好的，保持自己攻擊節奏和對戰對策。」陳晨威坦言，經過經典賽的高強度賽事，確實比較早進入比賽節奏，「所以調整上一直有維持比賽感覺。不會有太大落差，保持好自己對比賽的節奏跟走向。」敲出中職今年首支全壘打，陳晨威笑說這是他第一次「暫居」全壘打王。此役湧入滿場的4萬名球迷入場，陳晨威直言很享受球迷的歡呼聲，會讓自己的表現更亢奮，「球迷多，就會更在意表現，會想把該做的東西給球迷看，因為很多人進場看我們如何表現、贏球，不想辜負球迷的支持。」不過陳晨威在守備時，被捕捉到摀住耳朵，他笑說是因為左外野的象迷應援聲大太，「後面都是他們的聲音，人多就很大聲，才摀住耳朵，沒有什麼。」