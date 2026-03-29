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洛杉磯湖人球星盧卡唐西奇（Luka Doncic）再度展現宰制力，於週五主場對陣布魯克林籃網的比賽中砍下41分，帶領球隊以119：109輕取對手。然而，即便個人數據達到歷史級別，唐西奇在最新的MVP競逐排名中卻意外下滑，這讓他賽後受訪時直言感到無奈。在剛結束的這場比賽中，唐西奇全場暴砍41分、8籃板、3助攻、3抄截與1阻攻，這不僅是他本賽季第15場得分破40的比賽，領先全聯盟，也讓他比肩麥可喬丹（Michael Jordan）曾達成的歷史得分紀錄。湖人在唐西奇的帶領下，戰績提升至48勝26負，目前領先丹佛金塊1.5場勝差，穩居西區第三位。除了唐西奇外，里夫斯（Austin Reaves）貢獻26分、8籃板及5助攻，詹姆斯（LeBron James）與海斯（Jaxson Hayes）也合力挹注24分。儘管唐西奇本賽季場均繳出33.6分（聯盟第一）、8.3助攻與7.8籃板的恐怖數據，但在NBA官方最新的MVP排名中，他卻跌出了前三名，排在文班亞馬（Victor Wembanyama）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及約基奇（Nikola Jokic）之後。對此，唐西奇賽後以西班牙語直白地表示：「是的，我希望能贏（MVP），但不知為何，我表現得愈好，在排名中反而跌得愈深，所以我真的不知道還能多做些什麼了。」本賽季的MVP競爭被視為近年來最難預測的一次。除了上述球星外，塞爾提克的杰倫布朗（Jaylen Brown）也被視為有力人選。儘管唐西奇目前在評審眼中並非領跑者，但他帶動湖人從季初的震盪轉型為爭冠強權，其影響力不言而喻。湖人將於下週一對陣華盛頓巫師，球隊目標是保住西區前三名的種子席次。對於唐西奇而言，如何在維持數據產出的同時，帶領球隊在最後8場比賽中打出說服力，將是他重回MVP熱門人選的關鍵。