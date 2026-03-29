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針對外界長期質疑洛杉磯湖人獲得裁判「哨音優待」以及罰球次數過多的言論，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）受訪時打破沉默，在對陣布魯克林籃網的賽後採訪中，強硬反擊相關敘事，並直言湖人獲得大量罰球純粹是因為對手防不住而選擇犯規。本賽季湖人場均罰球次數高居NBA第二，這也成為敵對球迷攻擊的焦點。然而，瑞迪克對於這種缺乏脈絡的批評感到厭倦。他明確指出，球隊的進攻風格本身就會造成對手大量犯規。「人們總愛說『湖人罰球很多』，但那是因為各隊防守我們的方式，」瑞迪克表示，「他們幾乎在每個回合都在犯規，今天這支球隊（籃網）也是每個回合都在犯規。」湖人陣中擁有眾多「造犯規高手」。盧卡唐西奇（Luka Doncic）是全聯盟最擅長製造接觸並站上罰球線的球員之一；勒布朗詹姆斯（LeBron James）多年來在衝擊籃框時的對抗性也讓裁判不得不鳴哨；而里夫斯（Austin Reaves）近年在製造犯規技巧上的進步，更讓湖人的進攻威脅倍增。不過，儘管罰球次數多，湖人並未完全轉化為優勢。數據顯示，湖人的罰球命中率排名全聯盟倒數第七，這項軟肋可能成為季後賽的隱憂。在過去三週內，湖人打出了賽季至今的最佳表現，近16場比賽取得14勝，這波高潮讓他們穩居西區第三，領先丹佛金塊1.5場勝差。瑞迪克認為，維持目前健康的核心輪換是季末的首要任務。目前湖人擁有全聯盟排名第八的進攻效率，瑞迪克強調，持續讓對手陷入犯規麻煩並維持進攻侵略性，將是他們在季後賽能走多遠的關鍵。