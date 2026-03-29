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小聯盟3A例行賽正式開打，今日上演精彩的「台灣內戰」。克里夫蘭守護者3A對決芝加哥小熊3A，兩位曾效力或入選台灣隊的混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）與「龍仔」隆恩（Jonathon Long）同場較勁，雙方打擊表現皆極其亮眼，且本季首安雙雙入袋。在剛結束的經典賽中，為台灣隊貢獻兩發關鍵全壘打（包括對捷克的滿貫砲與對南韓的逆轉彈）的費爾柴德，今日擔任守護者3A先發第6棒中外野手。費爾柴德展現出色的選球眼，全場兩度選到保送上壘。7局上第四打席，他擊出擊球初速高達103.6英哩的游擊方向強勁滾地安打，順利開張本季首安。總計費爾柴德此役3打數1安打，並有2次保送，展現穩定的上壘能力。休賽季期間答應代表台灣征戰經典賽、卻因春訓受傷不幸退賽的隆恩，今日展現強勢回歸的姿態。擔任小熊3A先發第2棒一壘手的他，首打席便選到保送並靠著暴投回本壘得分。3局下，隆恩擊出擊球初速104.5英哩的游擊平飛安打，本季首安到手；6局下他再接再厲，擊出帶有1分打點的右外野平飛安打。總計隆恩單場3打數2安打，選到2次保送，貢獻1分打點與1得分，打擊手感熱燙。除了兩位混血好手外，台灣旅美好手鄭宗哲今日在3A也有表現，全場4打數1安打，並為球隊進帳1分打點，在更高層級的賽事中穩定起步。而在大聯盟賽場上，響尾蛇隊的卡洛爾（Corbin Carroll）今日則稍遇挫折，單場4打數掛蛋並吞下2次三振，仍需時間找回開季節奏。