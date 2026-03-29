洛杉磯道奇隊於２８日對陣亞利桑那響尾蛇的賽前，舉行了慶祝去年奪冠的世界大賽冠軍戒指頒發儀式，然而場邊卻不見韓國好手金慧成（Ha-Seong Kim）的身影。隨著金慧成在開幕前夕被下放至3A，其競爭對手弗里蘭德（Alex Freeland）卻在該日比賽中大爆發，讓韓國媒體紛紛發出感嘆，直言道奇隊主帥（Dave Roberts）的判斷是對的。
弗里蘭德關鍵開轟 成開幕2連勝英雄
28日擔任道奇先發第9棒二壘手的弗里蘭德，展現了極佳的競技狀態。他在3局下半擊出個人本季首支陽春全壘打；更在8局下半雙方4：4平手時，率先擊出中外野二壘安打點燃攻勢，隨後靠著隊友塔克（Kyle Tucker）的安打跑回致勝分。
總計弗里蘭德此役3打數2安打，不僅進攻端建功，防守端也多次展現強烈存在感。對比他在熱身賽僅.125的低迷打率，今日的爆發證明了道奇球團留他在大聯盟名單的決定。
韓媒嘆：主帥羅伯斯的判斷沒錯
針對金慧成被送往3A奧克拉荷馬市，韓國媒體《體育朝鮮》以「難道領隊的話是對的嗎？弗里蘭德開轟，金慧成5支1」為題進行報導。報導指出，儘管金慧成在熱身賽打率高達.407，遠優於弗里蘭德，但最終仍被下放。
韓媒分析，金慧成季前代表韓國征戰經典賽（WBC），導致他在道奇隊體系下的磨合時間受限。總教練羅伯斯顯然認為金慧成需要一段完整的3A調整期，而將機會先給了在春訓期間全程參與、展現極高積極度的弗里蘭德。
金慧成3A起步 回歸之路面臨挑戰
與弗里蘭德在大聯盟發光發熱相對，金慧成在3A的開幕戰擔任先發第1棒二壘手，全場5打數僅敲出1支安打。韓國媒體《Sports Seoul》對此表示，若弗里蘭德持續維持好調，道奇內野的替補競爭可能很快就會塵埃落定，金慧成必須在3A拿出更具壓倒性的數據，才能重新敲開大聯盟的大門。
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28日擔任道奇先發第9棒二壘手的弗里蘭德，展現了極佳的競技狀態。他在3局下半擊出個人本季首支陽春全壘打；更在8局下半雙方4：4平手時，率先擊出中外野二壘安打點燃攻勢，隨後靠著隊友塔克（Kyle Tucker）的安打跑回致勝分。
總計弗里蘭德此役3打數2安打，不僅進攻端建功，防守端也多次展現強烈存在感。對比他在熱身賽僅.125的低迷打率，今日的爆發證明了道奇球團留他在大聯盟名單的決定。
韓媒嘆：主帥羅伯斯的判斷沒錯
針對金慧成被送往3A奧克拉荷馬市，韓國媒體《體育朝鮮》以「難道領隊的話是對的嗎？弗里蘭德開轟，金慧成5支1」為題進行報導。報導指出，儘管金慧成在熱身賽打率高達.407，遠優於弗里蘭德，但最終仍被下放。
韓媒分析，金慧成季前代表韓國征戰經典賽（WBC），導致他在道奇隊體系下的磨合時間受限。總教練羅伯斯顯然認為金慧成需要一段完整的3A調整期，而將機會先給了在春訓期間全程參與、展現極高積極度的弗里蘭德。
金慧成3A起步 回歸之路面臨挑戰
與弗里蘭德在大聯盟發光發熱相對，金慧成在3A的開幕戰擔任先發第1棒二壘手，全場5打數僅敲出1支安打。韓國媒體《Sports Seoul》對此表示，若弗里蘭德持續維持好調，道奇內野的替補競爭可能很快就會塵埃落定，金慧成必須在3A拿出更具壓倒性的數據，才能重新敲開大聯盟的大門。