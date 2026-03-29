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洛杉磯道奇隊當家球星穆奇貝茲（Mookie Betts）於昨日對陣亞利桑那響尾蛇的開幕系列賽第二戰中，揮出關鍵的逆轉三分全壘打。賽後，貝茲透露自己今年狀態回勇的秘訣，竟是追隨隊友山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）的腳步，接受其專屬訓練師矢田修（Osamu Yada）的指導，甚至開始嘗試「投擲標槍」的獨門訓練。回顧去年賽季，貝茲在東京開幕賽期間因患上腸胃炎導致體重驟降，連帶影響了整季的打擊表現與開季衝刺。為了能在今年賽季強勢回歸，貝茲自春訓起便積極求變，並將目光轉向了隊友山本由伸的訓練體系。在昨日比賽的3局下半，道奇隊落後1分，貝茲在關鍵時刻擊出中右外野方向的逆轉三分砲。繞壘時，他罕見地激動展現情緒，並在回到休息室後，對著鏡頭做出致敬矢田老師的「標槍姿勢」。貝茲感性表示：「我為自己感到自豪，這就是努力訓練後得到的成果。」貝茲今年正式將山本由伸長期指導者——矢田修（被隊員尊稱為「Yada Sensei」）的訓練法納入日常。這套訓練不僅包含身體機能的強化，更著名的莫過於山本標誌性的「標槍投擲」練習，旨在學習如何精準運用全身肌肉與重心的移動。當被媒體問及這套訓練是否直接幫助了打擊表現時，貝茲語帶驚喜地說：「我很久沒能打出反方向的全壘打（向右外野開轟）了，所以這套訓練可能真的發揮了效果。雖然我只是照著老師的吩咐去做，但感覺確實很不一樣。」隨著山本由伸的加盟，其獨特的科學訓練法似乎正悄悄改變道奇隊的休息室文化。貝茲與大谷翔平、山本由伸等人共同慶祝的畫面，也展現了球隊極佳的化學反應。