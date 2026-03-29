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多倫多藍鳥在今（29）日交手奧克蘭運動家，在比賽前段藍鳥靠著先發投手希斯（Dylan Cease）的好投，在六局結束前取得一分領先優勢，然而在七局藍鳥牛棚失手，運動家一舉取得五分，拉開四分差距。藍鳥七八九局奮力追分，正規九局結束，雙方戰成6：6平手比賽進入延長。十局突破僵局制，雙方皆取得一分，比賽進入十一局，藍鳥投手投出關鍵三振，沒有失掉分數，下半局靠著克萊門特（Ernie Clement）的再見安打，最終藍鳥以7比6贏球，新賽季連兩場都向對手說再見。本季加盟藍鳥的明星右投席斯，先發5.1局用90球，賞給運動家12次三振，失掉1分、丟2次保送，其中第3局至第5局連續送出7次三振。根據藍鳥隊官網指出，席斯創下藍鳥隊史投手初登板的單場最多三振紀錄。七上結束，藍鳥當時落後運動家四分。七下先靠著藍鳥球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）適時安打追回1分，8局下桑契斯（Jesus Sanchez）、席曼尼茲（Andrés Giménez）各敲適時安打，為藍鳥隊追回2分。9局下1出局，藍鳥明星鐵捕柯克（Alejandro Kirk）擊出關鍵追平陽春砲，逼進延長賽。第10局兩隊各拿1分，11局下克萊門特敲左外野再見安打，幫助藍鳥逆轉贏球。日本好手岡本和真首次先發四棒，首打席敲安，第二打席選到保送，後面4打數沒有敲安、吞2次三振。岡本和真開季前2戰皆有敲安，合計8打數敲3安，打擊率3成75。總教練施奈德表示：「大家都展現出韌性，無論在打擊或守備上，都有非常多精彩的表現。」談到擊出再見安打的克萊門特時，施奈德也大力稱讚：「克萊門特一直都是全力以赴的球員。在前一名打者被故意四壘保送後，輪到他上場，他的企圖心非常強烈。他是一個不會畏懼壓力的球員。」