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效力於芝加哥白襪隊的日本強打「村神」村上宗隆，在大聯盟開季第一個系列賽便展現震撼全美的怪力。今（29）日在客場對陣密爾瓦基釀酒人的比賽中，村上宗隆擔綱先發第4棒、守一壘，於第4局擊出中外野方向的陽春砲，讓他一舉成為白襪隊史百年來首位在生涯前兩戰皆擊出全壘打的球員。村上宗隆在今日第4局首打席面對釀酒人投手，鎖定一顆時速91.8英里的四縫線快速球，一棒掃向中外野看台。根據官網數據顯示，這發全壘打的擊球初速高達102.9英里（約165.6公里），飛行距離長達409英尺（約124.7公尺），展現十足的長打威懾力。根據MLB官網記者蘭格斯（Sarah Langs）指出，村上宗隆成為自2006年西雅圖水手隊捕手城島健司以來，史上第二位在轉戰大聯盟後、生涯前兩場比賽都開轟的日本球員，打破了長達20年的紀錄；同時也成為白襪創隊以來，首位能在生涯前兩場比賽連續開轟的球員。這驚天一轟讓轉播現場的美國球評在球飛出牆外後激動直呼：「這是來自日本的感官震撼！」村上宗隆在27日的大聯盟首秀中，便繳出2打數1安打、含1發全壘打及2次保送的亮眼數據；今日依然展現精準的選球與重砲本色，首打席便耐心選到保送，隨後在第二打席炸裂。