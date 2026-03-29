我是廣告 請繼續往下閱讀

上賽季道奇球星貝茲(Mookie Betts）在開季受到「怪病」影響，不但缺席了東京系列賽，體重最多減少約11公斤。今年春訓，貝茲嘗試了山本由伸的訓練方式，向他的個人訓練師矢田修請教，學習包括擲標槍、肩扛等訓練方式，並持續進行訓練。春季的低潮影響了整個賽季，但即便如此，他仍留下打擊率2成58、20支全壘打、82分打點的成績。雖然不是原本應有的數據，但仍展現實力，為球隊達成連續兩年世界大賽冠軍做出貢獻。在昨（28）日的比賽中，三局1比2落後時，大谷翔平與塔克（Kyle Tucker）連續選到保送，形成一出局，一、二壘的機會。貝茲揮擊一顆外角直球，將球送往右中間看台。打擊教練回顧說：「那讓我想起2020年。他加入球隊那一年，也曾打出飛向右中間的全壘打。」並表示：「當能打出那樣的擊球時，代表有確實掌握住球，是個好徵兆。」並露出笑容。而貝茲則表示：「因為很久沒有打出反方向的全壘打了，或許是有產生效果。努力的成果有呈現出來，我為自己感到驕傲。」