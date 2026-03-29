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旅美台灣投手鄧愷威今（29）日迎來轉戰休士頓太空人隊後的首場例行賽，在對陣洛杉磯天使的比賽中後援登板，雖然控球狀態一度爆炸，但還是靠著招牌「Sweeper」的強大位移，成功封鎖天使打線，甚至讓「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也無功而返。在太空人打線海灌11分的反擊下，鄧愷威幸運進帳本季首勝，也是大聯盟生涯第3勝，與王維中並列台灣投手大聯盟勝投榜第五名。從數據面來看，鄧愷威今日的投球內容可以說是「用骰的」。全場用球數39球中，竟然只有19顆好球，好壞球比是幾乎持平的19：20。特別是5局上剛登板的前0.1局，7球中就出現6顆壞球，甚至發生暴投送分。今日鄧愷威除了伸卡球外，其餘球種進到好球帶的比例（In-Zone %）極低，可以看出控球穩定度完全還沒進入比賽節奏。從以往的賽季開始至今，鄧愷威最大的優點和缺點都很明顯，那就是「球很會跑」，能讓打者難以預測球路，也可能把自己投倒。儘管控球掙扎，鄧愷威的致命武器「橫掃球」依然展現強大的宰制力。今日他的Sweeper使用率高達41%，水平位移平均達16英吋，最犀利的一球甚至位移高達19英吋。根據統計，天使隊今日對鄧愷威產生的4次揮空，全部都是Sweeper的功勞，該球種單場揮空率高達50%。這正是他在7局上能正面壓制楚奧特、並三振沙紐爾（Nolan Schanuel）化解危機的最大關鍵。只要球能大致投向好球帶邊緣，鄧愷威投球的位移幅度對於第一交手、還不熟悉的大聯盟頂尖打者還會是一場惡夢。憑藉著太空人打線在5、6局海灌11分的神援護，鄧愷威在2.1局的長中繼任務後順利進帳本季首勝，也是大聯盟生涯第3勝。這場勝利讓他追平前輩王維中，並列大聯盟台灣投手勝投榜第五名。雖然此役結果完美，但對於立志站穩太空人長中繼、甚至挑戰先發輪值的鄧愷威而言，「控球穩定度」依舊是他最重要的課題。在「投手工廠」休士頓的調教下，若能將把速球、Sweeper的控球都修正到最好的進壘點，鄧愷威在大聯盟的威脅性肯定還能提升至另一個層次。