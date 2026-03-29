我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧愷威本戰被賦予解決失分危機任務，但開場就連續6顆大壞球起手，差點被天使打出大局。（圖／取自MLB官網）

效力休士頓太空人的旅美好手鄧愷威，今（29）日於例行賽第3戰交手洛杉磯天使首度登板，帳面上中繼2.1局無失分還奪本季首勝，但實際上他此役一上場控球不穩定，首名打者就保送，前6顆全是壞球，所幸天使球星孟卡達（Yoan Moncada）胃口太好，相中偏高好球打成滾地球出局，才得以化解該局危機。但鄧愷威全場39顆球中、好球率僅48%，控球仍是能否站穩大聯盟最大隱憂。鄧愷威被放在開季26人名單，例行賽前2戰都未獲上場機會，本場於0：3落後下，第五局登板，面對索列爾（Jorge Soler）連續投出4顆外角偏差壞球保送，接著對決孟卡達又是2壞球走在前面，包含暴投奉送1分給天使，第7顆終於用95.1英里速球塞進好球帶，孟卡達立刻揮棒打出二壘滾地球才化解危機。鄧愷威續投下一個半局立刻回穩，後續2局僅被打出1支零星安打，最終帳面上2.1局無失分、2次三振、1保送無失分，但全場花費39球中，僅有19顆好球，好球率48%，招牌武器橫掃球（Sweeper）今日無法控在打者外角好球帶，是球數陷入落後的主因。鄧愷威本戰在好球率明顯低於水準情況下，仍能有效壓制打者，最主要還是仰賴其遠高於大聯盟的揮空率（Whiff%），本場揮空率高達36.4%，純揮棒落空率（Swstr%）也有10.3%高標表現，橫掃球仍具欺騙性。鄧愷威本場最快球速仍超過95英哩，一直以來都具備大聯盟水準以上的球威，但本季做為長中繼定位，更考驗控球狀況，尤其本戰教練團刻意讓他在壘上有人時登板，開局投得驚險，一度可能被手風正順的天使攻下大局，在未來投球數據逐漸變多，各隊更具策略的攻擊下，考驗鄧愷威大聯盟之路的，依舊是待解的控球習題。