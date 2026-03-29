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村上宗隆於今（29）日在客場作戰密爾瓦基釀酒人的比賽中，以四棒、一壘手先發出場。全場3打數1安打、1打點，選到1次保送、吞下1次三振，。開季前兩戰累積兩發全壘打，也選到三次保送。不過球隊最終以1比6落敗，吞下開季2連敗。村上宗隆在首局首打席選到保送。四局第二打席，他將球轟向中外野計分板右側，飛行距離409英尺（約124.7公尺），擊出本季第2支陽春全壘打。這也是日本球員繼2006年城島健司在水手隊時期對天使隊完成大聯盟生涯前兩戰連續開轟以來，睽違20年再度出現的紀錄。同時，這也是白襪隊史上首次有球員在生涯前兩場比賽連續開轟。談到全壘打村上表示：「希望能為球隊帶來氣勢，而且那是該局的首位打者。我就是專注把來球用自己的揮擊去處理。」對於創下球隊史上首次生涯前兩戰連續開轟的紀錄，他則說：「我並不知道這件事。我只是專注在自己的打席上，接下來比賽會越來越關鍵，希望能一邊研究對方投手，一邊回顧自己的打席，努力打出更多安打。」開季前兩戰已選到3次保送，被問到是否「選球能力變好」時，他表示：「在日本時就能選到保送。來到這裡後，好球帶變得更明確，我自己感覺美國的好球帶比日本稍微窄一些，加上也可以看到ABS系統的判定，希望能結合影像與自己的感覺，做出更好的調整。」對於球隊開季連敗的困境，他表示：「我們必須想辦法打出能贏球的比賽給大家看。該做的事情都有在做，接下來就是拿下勝利，讓球隊能夠建立好的氣勢。」