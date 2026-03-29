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▲斑馬當然值得年度MVP討論與肯定，他正在打出非凡球季和比賽影響力，尤其是防守。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

「斑馬」Victor Wembanyama最近一席「年度MVP三觀論」引發超級話題，斑馬從防守影響力佔比賽一半切入，搭上今年球季馬刺4勝聯盟戰績第一雷霆為底氣，最後用自己在馬刺比賽影響力不僅止於得分數據，成功創造爆點，甚至扭轉年度MVP票選情勢。3月27日NBA官網最新年度MVP排名，斑馬一周不到迅速壓下整季聲勢如日中天雷霆後衛Shai Gilgeous-Alexander(SGA)和湖人後衛Luak Doncic，站上排行榜第一。目前看來斑馬在爭奪年度MVP情勢上處於「極有利」位置，更多人忘記Luka Doncic的存在，忽略SGA的非凡穩定，甚至把賽季場均28分、12.8籃板、10.8助攻大三元金塊中鋒Nikola Jokic晾在一邊。斑馬當然值得年度MVP討論與肯定，他正在打出非凡球季和比賽影響力，尤其是防守，斑馬的防守影響力和比賽作用超乎數據所能呈現威力。斑馬簡單一句話把所有人拉回到「防守佔比賽一半」話題圈，專家、球迷、媒體開始熱議這個關鍵決勝點。很難想像連NBA官網都跟風起舞。事實上，那個防守出色球員的比賽作用和影響力，可以完全體現在個人數據上，勇士前鋒Draymond Green的防守作用和巨大影響力+帶動性，誰認真看過想過算過。生涯從來都不以投籃、得分為主要工作LeBron James，如果他真想要場均30分，他肯定可以做到，但LeBron James還是以組織傳球和帶動團隊為主要打法，有誰真正認真看待過LeBron在攻防兩端和比賽影響力的真實影響力。比賽和籃球，個人攻防數據和得分，從來都不是數據分析可以呈現出來的真實世界。斑馬今年球季打了58場比賽，球隊戰績42勝16敗，斑馬缺席的16場比賽，馬刺打出14勝2敗戰績，沒有斑馬的馬刺勝率8成75，該如何解釋？馬刺目前56勝18敗勝率7成57，聯盟第二，僅次於聯盟第一雷霆58勝16敗。即使沒有斑馬，馬刺依舊打出非凡勝率和競爭力，馬刺今年好在攻防兩端全面性提升，角色球員表現近乎完美，球隊第2到第5主要得分都有人支撐扛下來，斑馬打高端戰局，加分，斑馬沒有出賽，馬刺仍是聯盟數一數二頂尖球隊。這種情況跟LeBron James2015-18年帶領騎士，Stephen Curry在2016-19年帶領勇士情況有點不同，騎士少了LeBron James，勇士沒有Stephen Curry，球隊幾乎要垮了一半。超級超星創造偉大和非凡比賽影響力，斑馬得利於馬刺體系團隊作用，戰力整體提升，從戰績和勝負結果看也是事實。因此我不會太高估斑馬在馬刺裡的領袖地位和比賽影響力，他確實值得一座年度MVP肯定，但SGA、Nikola Jokic、Luka Doncic同樣值得這樣的肯定，他們對球隊作用和比賽影響力，都不亞於斑馬之於馬刺。請大家回神，不必跟風，不再吹捧，無須造神，斑馬正走在主宰NBA這個世代路上，但時候未到。