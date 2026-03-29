我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張育成（左）到場觀戰並出席謝國城盃閉幕儀式。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍隊伍出爐，臺東縣雖然冠軍戰一開賽就陷入4分落後，但最終以6：5險勝屏東縣，不僅奪下隊史第3冠，也獲得6月27日起在韓國進行的世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽資格，將爭取通往美國威廉波特的門票。而效力於中華職棒富邦悍將的張育成也到場觀看閉幕典禮。冠軍戰首局2隊就互有攻勢，屏東縣憑藉黃羿的2分彈加持，豪取4分先聲奪人，下個半局臺東縣還以顏色，趁著先發投手多次保送，胡品浩、王奕穎補上適時安打追回3分，讓比數咬住1分差。3局下臺東縣回到前段棒次進攻，靠著失誤、邱賢閤長打和保送堆疊成滿壘，第6棒的王品雋先用安打送回追平分，接著王奕穎的滾地球造成傳球失誤，換到關鍵的2分領先，最後成為贏球關鍵。雖然屏東縣在6局上有何以撒敲出陽春全壘打，個人連續2天開轟，並將比數追到1分落後，可惜還是沒能翻轉勝負，終究得為團隊的3次守備失誤埋單。總教練方穎豐感謝子弟兵遇到開局落後4分沒放棄，先發投手林瑋豪因為太亢奮，只完成0.1局任務就退場，但接替投球的黃于安臨危受命，緊急止住失分外，最後還用59球完成3.2局任務，沒有失分並賞出8次三振，再轉交給林劭、沈冠霖各把關1局，雖然沈冠霖挨了1轟，仍守住僅剩的領先關門成功，「這群選手還沒有拿到任何冠軍，幸好關鍵時刻調整起來了。」臺東縣帶回史上第3座謝國城盃冠軍，但卻是紅葉國小首度掄元，方穎豐點出其中的歷史意義，「當初就是紅葉少棒在1968年擊敗日本和歌山少棒，謝國城先生才燃起對棒球的信心，成立金龍少棒前進世界少棒錦標賽，拿到臺灣第1座LLB冠軍，等於說紅葉是開啟的鑰匙，但過去從來沒拿到LLB代表權，今天我們終於拿到了，見證台灣棒球歷史有起伏，但火種不滅。」方穎豐也在賽後跟著自家選手一起流下感動的眼淚，在基層棒球服務33年後，終於能代表臺灣挑戰前進威廉波特，「努力這個夢30幾年，感謝大家一起努力替我圓夢，屏東縣是不簡單的對手，所以賽前我也沒有設定結果，告訴球員用技術去享受這場球賽。」