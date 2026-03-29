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姜白虎轟2分砲力挺 王彥程連飆K封鎖英雄打線









韓華鷹在昨（28）日的開幕戰中，歷經11局延長賽血戰，最終以10：9逆轉對手，今日趁勝追擊，派出備受矚目的台灣左投王彥程掛帥先發，這也是他在韓職例行賽的首秀。王彥程雖在比賽前段遭遇亂流失分，但隨即展現強大的心理素質，多次投出三上三下半局，更在「愛彥程打線」的火力支援下，主投5.1局共用95球，飆出5次三振、只被敲4安、失3分。王彥程退場時韓華鷹仍以7：3領先，因此他還是保有勝投資格。現年25歲的王彥程，旅外生涯起步於日職東北樂天金鷲育成選手。今年韓華鷹看中他的國際賽經驗與左投潛力，以年薪10萬美元簽下，成為球隊史上重要的亞洲外援戰力。王彥程在熱身賽期間展現了倒吃甘蔗的狀態。雖然12日首戰對陣三星獅時因天氣寒冷、控球不穩導致3局失3分，但在隨後的比賽中迅速回穩。17日對陣斗山熊主投4.1局飆出6次三振無失分。最後一場熱身賽面對NC恐龍，他接替王牌柳賢振登板，繳出5局僅失1分的優質內容，最終以防禦率2.29的亮眼成績結束春訓。對於即將到來的首場例行賽先發，王彥程先前受訪時坦言，對於大田球場的投手丘以及韓職全面實行的ABS自動化好球帶系統仍在適應中。不過，他在熱身賽展現出的穩定壓制力，讓韓華鷹教練團充滿信心，預計他將與柳賢振共同扛起本季球隊的左投輪值。今日王彥程面對首名打者面對李柱亨先賞出1K，接著面對安致弘讓他敲出三壘邊線的滾地球，靠著韓華鷹三壘手盧施煥的美技長傳一壘，順利解決第二名打者，最後再讓對手敲出內野滾地球，順利用15球投出三上三下的好開局。第二局開局王彥程先解決4棒打者後，被培證英雄5棒、6棒接連敲出安打，接著第8棒新星崔宰榮鎖定失投的變化球，敲出清壘的二壘安打。在連續3支安打下，培證英雄暫時以2：0領先韓華鷹。二局下韓華鷹打線開始發威，在接連安打串連下成功攻破對方王牌土投河映敃，3：2逆轉培證英雄。第三局王彥程很快修正不穩的控球，連飆2K，繳出三上三下的半局，不過用球數已經來到55球。三局下「愛彥程打線」上線，姜白虎轟出2分砲，讓比分瞬間改寫成5：2。四局王彥程徹底封鎖培證英雄打線，再度投出三上三下的半局，加碼再飆1K，而且只用了13球。五局王彥程依舊穩健，讓培證英雄後段打線毫無招架之力，繳出三上三下半句，共用80球投完5局，全場球迷興奮高喊「王彥程」的名字。六局上王彥程遇到控球危機，對首名打者投出觸身球後，又被敲出安打，投手教練上來喊出暫停後卻再投出保送、擠成滿壘，最終王彥程主投5.1局共用95球、只被敲4安、失3分、飆5K。