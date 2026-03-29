效力於韓職韓華鷹隊（Hanwha Eagles）的台灣左投王彥程，今（29）日在KBO例行賽首度先發便一戰成名。他主投5又1/3局率隊以10：4擊敗培證英雄（Kiwoom Heroes），順利摘下韓國職棒生涯首場勝投。賽後，根據《朝鮮日報》、《OSEN》等韓媒報導，王彥程在場邊與遠道而來的家人見面時，因難掩內心激動而流下感人的淚水，這一幕也被現場媒體與球迷捕捉，場面溫馨而動人。
首秀即首勝！王彥程穩健表現助隊取勝
由金卿文教練領軍的韓華鷹，今日在大田韓華生命Eagles Park迎戰培證英雄。昨日剛經歷一場11局延長賽苦戰奪勝的韓華鷹，今日在王彥程的先發帶領下顯得游刃有餘。王彥程今日繳出5又1/3局失3分、5次三振的優質內容，成功壓制對方打線。
隨著韓華鷹打線全場火力支援，終場以10：4輕鬆擊敗對手，不僅達成開季2連勝，也讓王彥程在韓職的第一場正式出賽便順利奪下勝投。
家人見證歷史性時刻 王彥程賽後真情流露
賽後的慶祝儀式結束後，發生最令人動容的一幕。王彥程在場邊與特地前來韓國觀賽的家人會面，或許是回想起這段日子獨自在異鄉奮鬥的艱辛，這位 25 歲的台灣左投在與家人打招呼時眼眶泛紅，最後更是不禁流下激動的淚水。
韓媒《OSEN》以「眼眶紅了的王彥程，與家人共享韓國首勝感動」為題報導，捕捉到他在勝投後展現出的感性一面。對於王彥程而言，這不僅僅是一場比賽的勝利，更是他透過「亞洲外援制度」轉戰韓職後，證明自己實力的重要里程碑。
王彥程的表現不僅獲得媒體好評，也深受隊友肯定。除了在場上奮力投球，賽後隊友們紛紛向他道賀。韓媒OSEN在報導中指出，王彥程在韓華鷹適應良好，而這場勝利與賽後的真情流露，無疑加深了他與大田球迷之間的連結。
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由金卿文教練領軍的韓華鷹，今日在大田韓華生命Eagles Park迎戰培證英雄。昨日剛經歷一場11局延長賽苦戰奪勝的韓華鷹，今日在王彥程的先發帶領下顯得游刃有餘。王彥程今日繳出5又1/3局失3分、5次三振的優質內容，成功壓制對方打線。
隨著韓華鷹打線全場火力支援，終場以10：4輕鬆擊敗對手，不僅達成開季2連勝，也讓王彥程在韓職的第一場正式出賽便順利奪下勝投。
家人見證歷史性時刻 王彥程賽後真情流露
賽後的慶祝儀式結束後，發生最令人動容的一幕。王彥程在場邊與特地前來韓國觀賽的家人會面，或許是回想起這段日子獨自在異鄉奮鬥的艱辛，這位 25 歲的台灣左投在與家人打招呼時眼眶泛紅，最後更是不禁流下激動的淚水。
韓媒《OSEN》以「眼眶紅了的王彥程，與家人共享韓國首勝感動」為題報導，捕捉到他在勝投後展現出的感性一面。對於王彥程而言，這不僅僅是一場比賽的勝利，更是他透過「亞洲外援制度」轉戰韓職後，證明自己實力的重要里程碑。
王彥程的表現不僅獲得媒體好評，也深受隊友肯定。除了在場上奮力投球，賽後隊友們紛紛向他道賀。韓媒OSEN在報導中指出，王彥程在韓華鷹適應良好，而這場勝利與賽後的真情流露，無疑加深了他與大田球迷之間的連結。