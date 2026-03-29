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樂天桃猿開路先鋒陳晨威開季手感燙到發火！繼昨日在開幕戰敲出中職本季首轟後，今（29）日在對陣味全龍的比賽中，首局面對龍隊先發洋投梅賽鍶（Trevor Mayse），再度敲出兩分打點全壘打。陳晨威連續兩場比賽開轟，目前以2支全壘打「獨居」聯盟全壘打王，展現出不同以往的長打火力和競技狀態。今日比賽1局下半，陳晨威展現極佳的攻擊節奏，面對味全龍強投梅賽鍶，精準鎖定失投球一棒送出全壘打牆外。連兩日開轟的表現，不僅為球隊奠定勝基，也讓他獨居全壘打王寶座。昨天陳晨威對於自己暫時在全壘打排行榜領先群雄，笑稱這是他職棒生涯第一次「暫居」全壘打王，感到相當新鮮。結果他今天又再度開砲，證明這並非偶然。陳晨威在2024年曾繳出單季10轟的火力，並非只有速度的打者。昨天賽後陳晨威謙虛表示，不論教練團安排他打第幾棒，心態始終維持「以攻擊為主」。他強調：「不管打1棒還是3棒，我都定位自己是製造機會的角色。長打這種東西，其實主要是先把擊球做好，並沒有特別多想，重點是應對投手的策略與保持自己的節奏。」陳晨威將開季的火熱表現，歸功於先前參與世界棒球經典賽（WBC）的高強度洗禮。他坦言，經過國際大賽的磨練，身體與心理都比往年更早進入比賽狀態：「調整上一直維持著比賽的感覺，所以開季後沒有太大的落差，能很好地掌握比賽的走向。」