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台灣賽車界今日傳來令人振奮的捷報！在與 F1 日本大獎賽（Japanese GP）同場舉行的支援賽事——「保時捷卡雷拉盃日本站」（Porsche Carrera Cup Japan, PCCJ）中，來自台灣的88號車手Tiger Wu（吳志祥）展現超強實力，成功在傳奇的鈴鹿賽道（Suzuka Circuit）奪下冠軍，寫下台灣車手在國際頂級單一品牌賽事中的輝煌紀錄。保時捷卡雷拉盃（PCCJ）屬於統一規格賽，所有車手均駕駛性能相同的保時捷賽車，這意味著比賽勝負完全取決於車手的操控技術、體能耐力與臨場策略。Tiger Wu 在這場競爭極其激烈的賽事中脫穎而出，證明其世界級的競技水平。由於此賽事是作為 F1 日本站的支援活動，現場聚集了數十萬名國際觀眾與媒體。當 Tiger Wu 站上頒獎台最高點時，背景正是 F1 賽事的主舞台，國際關注度極高。最讓台灣車迷驚喜與激動的時刻，發生在隨後的頒獎典禮。現場不僅升起代表台灣的中華奧會梅花旗，音響更傳出了熟悉的「中華民國國歌」旋律，而非一般的國旗歌。不少在現場觀看 F1 賽事的台灣民眾紛紛在 Threads 等社群平台發文，激動表示：「在F1賽場突然聽到國歌，好感動！」、「飆車元年」。知名體育評論員石明謹也在臉書驚呼：「鈴鹿賽道竟然在演奏中華民國國歌？」畫面中，Tiger Wu站上頒獎台後，右手舉拳慶祝，兩位日本車手則往後看著國旗升起，相當讓人感動。除了奪冠壯舉，Tiger Wu 的賽車塗裝也意外成為討論焦點。其88號賽車與賽車服上印有亮眼的黃色老虎圖案，被網友戲稱為「巧虎贊助」。據悉，Tiger Wu在台灣超跑界亦頗具名氣，是一名知名的超跑收藏家。