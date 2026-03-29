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隨著美國職棒小聯盟球季陸續展開，台灣棒球名將陳偉殷近日現身亞利桑那，特別宴請正在當地拚搏的台灣小聯盟選手們。陳偉殷不僅在社群媒體分享這份「台灣情」，更以過來人經驗暖心鼓勵學弟們「把每一天做好」，也祝福他們能夠健康完成球季。陳偉殷在社群發文表示，這次特別找時間邀請在亞利桑那打拚的學弟們聚餐，對他而言，這不只是單純的吃飯，更是一種彼此的支持與提醒。他在文中感性寫道：「聊訓練、聊比賽，也聊一些沒有說出口的壓力。這條路不容易，但有人一起走，會更穩。」儘管有幾位選手因比賽行程無法前來，但現場依然聚集了多位台灣未來的希望。陳偉殷特別強調，比起數據或成績，他更希望每一位學弟都能「健健康康地完成整個球季」，並勉勵大家：「把每一天做好，機會自然會來。」本次受邀聚餐的選手陣容豪華，幾乎集結了目前台灣旅美體系中受矚目的新星。到場球員包括：林昱珉、莊陳仲敖、沙子宸、黃仲翔、林鉑濬、林張子俊、廖宥霖、柯敬賢、林盛恩、林維恩。其中，左投林維恩展現活潑個性，在影片中逐一介紹到場球員，也感謝偉殷學長請吃飯，「照顧小老弟」。這群「TEAM TAIWAN IN AZ」在聚餐中互動熱絡，在異鄉展現了難得的凝聚力。身為曾在美職寫下輝煌紀錄的前輩，陳偉殷深知傷病對職業生涯的影響，因此他在餐敘中不斷叮嚀學弟們：「今年都不要受傷一整年，好好加油！」這番簡單卻有力的鼓勵，讓在場正準備迎接漫長球季的年輕球員們倍感溫暖。