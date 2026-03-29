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▲台中新平國小教練戴安棋(左)肯定球員今日表現。（圖／EBC國小籃賽提供）

▲台中市新平國小在六年級乙級分組冠軍賽中，靠著團隊戰力以39比28擊退對手，全力衝刺全國總冠軍寶座。（圖／EBC國小籃賽提供）

EBC全國小學籃球錦標賽2026賽季進入最白熱化的決賽衝刺階段！昨（28）日在新北市板橋體育館進行的六年級乙級分組冠軍賽中，台中市新平國小以39：28擊退高雄市龍華國小，勇奪A組冠軍。全場10名上場球員全數得分、其中攻下全隊最高9分的王以安，更以超齡的技術細節與無所不在的衝搶表現成為全場焦點，賽後更霸氣宣告冠軍一定帶回台中。雖然新平國小的球員整體身材較為嬌小，但全隊憑藉著扎實的基本功與高度契合的團隊戰力，從開場就展現出絕不輕易退讓的強烈求勝意志。關鍵時刻出現在第三節最後2分鐘，球隊打出一波6比0的猛烈攻勢，瞬間將比數拉開至雙位數差距，徹底奠定了勝局的基礎。賽後，新平國小教練戴安棋大力讚揚子弟兵的穩定心理素質，強調球員們在幾次失誤發生後並未因此自亂陣腳，仍能保持冷靜並繼續執行戰術。她也特別提到，球隊不久前才在台中聯賽中僅拿下第四名，「但這次大家都把拚勁找回來了，企圖心非常非常強烈。」戴安棋也特別向場邊那群默默付出的家長們致上最深的感謝。身為乙組球隊，新平國小的訓練強度毫不馬虎，而家長們願意為了孩子主動排開補習行程，讓孩子能夠全心全意投入訓練與比賽，「這份信任與支持，是我們能夠走上全國舞台最重要的後盾。」此役新平國小可說是真正意義上的「全隊皆兵」，10名上場球員無一例外全數在計分板上留下得分紀錄，充分展現這支球隊深厚的整體實力。其中最讓現場觀眾印象深刻的，無疑是全場攻下9分的靈魂人物王以安。她在場上的表現已遠遠超越了小學六年級球員應有的框架，無論是衝搶進攻籃板、推動反擊快攻、為隊友創造空間的無球跑動，還是在細節上流暢自然的墊步動作，都讓旁觀者不禁驚嘆這份超齡的技術成熟度究竟從何而來。原來，王以安從小學二年級起就跟著父親在街頭籃球場打球，在那個自由奔放的環境中點燃了對籃球的濃厚熱情，進而加入校隊、走上正式訓練之路。談到未來的籃球夢想，她靦腆地笑著說出了心中最渴望的目標：「我最想加入北一女中籃球隊。」為了實現這個夢想，她平時會主動上網搜尋民族國中與北一女中的比賽影片，仔細研究頂尖隊伍的傳球觀念與高球商打法，用影片自學的方式不斷精進自己。面對今日的分組對決與可能的全國總冠軍決戰，王以安絲毫沒有展露任何怯場的跡象，反而霸氣十足地宣告：「我們絕對沒問題，冠軍就是要帶回台中！」