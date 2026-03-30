我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曼巴隊小將顏睿廷化身頂級藍領，霸氣包辦禁區苦差事，是球隊能夠在決勝節拉開比分的隱形功臣。（圖／U19籃球聯盟提供）

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟在29日進行U15的A級組賽事。曼巴隊（Dark Mamba）面對尚未開胡的台北黑豹隊（Taipei Panthers）遭遇強力挑戰。曼巴隊全場賣力拚搶籃板，最終靠著絕對的制空權優勢，以55：48驚險收下勝利，展現出強烈的求勝企圖心。曼巴隊今日在團隊籃板上以33比19大幅領先對手，不過全場發生多達19次失誤，加上黑豹隊外線頻頻發揮，導致前三節打完雙方以38：38戰成平手。進入關鍵的決勝節，曼巴隊的賴睿（Ray Lai）飆進關鍵三分球後，球隊順勢拉出一波13比2的猛烈攻勢奠定勝基。此外陣中主力王震洋（Wang Zhen-Yang）更是繳出17分與11籃板及6助攻與5抄截的超全能數據，幫助球隊將戰績提升至2勝1敗，緊咬目前3連勝的領先群。不僅王震洋表現亮眼，抓下7記籃板的顏睿廷同樣是贏球關鍵，他另外貢獻了6分與3助攻及1阻攻，把藍領角色扮演得相當稱職。顏睿廷賽後成熟地表示，既然隊友狀態比自己好，他就要把沒人想做的苦差事做到最好，全力把球搶下來交給手感火燙的隊友。目前就讀景文國中但並未參加校隊的顏睿廷，半年前來到曼巴隊開啟了全新視野。他坦言以前在國小校隊時因為身高較高導致位置受限，但現在打球非常自由快樂，未來更希望能向福爾摩沙夢想家的球星馬建豪（Ma Jian-Hao）看齊。黑豹隊在輸球後無奈苦吞3連敗，暫時在分組墊底。不過陣中球員陳泳孝此役表現亮眼，攻下全場最高的19分，在場上也不斷試著幫球隊穩住陣腳，頗有大將之風。他賽後點出球隊雖然氣氛很好，但此役籃板真的搶不到，加上回防速度較慢且對裁判尺度不太適應，成為落敗主因。陳泳孝此役中距離7投4中，更擁有一手流暢的投籃姿勢。他透露這一切都是從小受到父親的薰陶，父親不僅是前校隊成員，更從國小一年級就開始嚴格教導他投籃，為他打下扎實的基礎。面對假日難得的早場賽事，陳泳孝也展現自律，前一晚還特別使用滾筒放鬆並提早就寢，十分珍惜每一次上場拚戰的機會。