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▲唐西奇、詹姆斯（LeBron James）與里維斯（Austin Reaves）組成的「三巨頭」終於保持健康，並找到了各自的最佳定位。（圖／美聯社／達志影像）

▲唐西奇近期連續數週場均得分逼近40分，其招牌的後撤步跳投命中率大幅提升。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人近期勢如破竹，在過去16場比賽中狂拿14勝。名人堂傳奇球星「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）今日在電視節目中發出強烈警告，直言由唐西奇（Luka Doncic）領軍的這支湖人隊，將是季後賽各隊最不想碰到的威脅，甚至具備扳倒衛冕軍奧克拉荷馬雷霆的實力。諾威斯基在《NBA on Prime》節目中指出，湖人隊目前正處於巔峰狀態，最關鍵的原因在於由唐西奇、詹姆斯（LeBron James）與里維斯（Austin Reaves）組成的「三巨頭」終於保持健康，並找到了各自的最佳定位。「詹姆斯做得非常出色，他主動退後一步，讓兩位年輕球員主導進攻。」諾威斯基分析道：「他讓里維斯與唐西奇盡情發揮，這讓湖人的進攻變得極其難以防守。」除了進攻火力，諾威斯基也特別稱讚了總教練瑞迪克（JJ Redick）對防守端的改造。自3月以來，湖人的防守效率升級至聯盟第9位（112.1）。諾威斯基認為，瑞迪克成功地將陣中防守平平的球員整合，透過區域防守與人盯人的靈活切換，加上中鋒艾頓（Deandre Ayton）在籃下的積極表現，打造出一支防守水準之上的勁旅。諾威斯基反問：「這是一支你想在季後賽遇到的球隊嗎？他們擁有三名具備單打決定比賽勝負能力的球員，真的非常令人印象深刻。」談到前隊友唐西奇，諾威斯基更是讚不絕口。唐西奇近期連續數週場均得分逼近40分，其招牌的後撤步跳投命中率大幅提升。數據顯示，唐西奇近15場比賽的外線命中率高達39%，遠高於全明星賽前的34.5%。「當他的後撤步開始進球時，所有球隊都要小心了，因為他基本上是『無人能擋』的狀態。」諾威斯基說道。儘管唐西奇因累積滿16次技術犯規，將按規定缺席週一對陣華盛頓巫師的比賽，但面對戰績墊底的巫師，外界預期湖人仍能輕鬆延續勝績。唐西奇預計將在周二對陣騎士隊時回歸，隨後湖人將開往客場，挑戰現任NBA總冠軍奧克拉荷馬雷霆，這場「準西區決賽」的對決已引發全美關注。