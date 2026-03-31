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▲道奇王牌山本由伸去年例行賽加季後賽合計投球超過210局，本季道奇將持續採用「輪流上IL」策略保護先發群的長期戰力，讓山本、史奈爾、格拉斯諾等人在季後賽以最完整狀態輪番出擊。（圖／美聯社／達志影像）

▲休賽季重磅加盟的道奇隊終結者迪亞茲（Edwin Diaz）解決球隊最頭痛的後防線，但在季後賽面前依然難逃隨機性的殘酷考驗。（圖／路透／達志影像）

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇在去年世界大賽7戰系列賽的驚心動魄對決中奪冠，成為自2000年紐約洋基以來，大聯盟首支成功完成雙連霸的球隊，而那支洋基正是1998年至2000年間創下三連霸的歷史強權。如今道奇的目標更加宏大，他們正在追求同樣的三連霸壯舉，也是長達23年的三連霸空窗期，根據各大博奕網站賠率顯示，道奇依舊是本季世界大賽奪冠的最大熱門。然而，正如歷史一再證明的，在MLB奪得三連霸從來就不是理所當然的事。以下是道奇三連霸能否成真的4大關鍵解析。道奇的進攻陣容堪稱大聯盟歷史上最豪華的集合，光是核心就擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）三位MVP得主。貝茲去年表現相對低迷，弗里曼今年已36歲，但兩人依舊能為球隊帶來巨大貢獻。塔克（Kyle Tucker）若能在整個球季維持最高水準，有望角逐本季的年度MVP獎項。捕手史密斯（Will Smith）是全聯盟攻擊性最強的捕手之一，赫爾南德茲（Teoscar Hernández）生涯有兩個30轟球季、另有4個達到25轟以上，加上蒙西（Max Muncy）近兩季攻擊指數（OPS+）高達138，僅這幾個名字就已讓對手不寒而慄。最大的隱憂在於傷病。若大谷、弗里曼、赫爾南德茲同時出現重傷、加上貝茲與塔克再雙雙陷入低迷，整個打線的威脅性將大打折扣。不過這種極端情境發生的機率相當低，只要球員保持相對健康，道奇的進攻火力就足以統治整個聯盟。道奇的先發輪值在去年世界大賽中扮演了舉足輕重的角色，但如何讓這批高價投手撐完完整賽季，才是本季最重要的管理課題之一。山本由伸去年例行賽投出173.1局、季後賽再投37.1局，負荷之重在球隊中首屈一指；史奈爾（Blake Snell）與格拉斯諾（Tyler Glasnow）多年來均以保留體力、避免大局數消耗著稱；大谷翔平去年剛從重大手術歸來，先發出賽僅47局；席漢（Emmet Sheehan）從未以全職先發身份長期出賽；佐佐木朗希去年季中受傷離開輪值、最後以後援投手身份幫助球隊奪冠。道奇的策略核心是「輪流讓先發放入傷兵名單（IL）」，刻意在例行賽分散每位投手的局數消耗，再讓他們在季後賽以最完整的狀態輪番出擊。這套策略去年大獲成功，今年開季史奈爾已先行掛上IL，格拉斯諾與佐佐木在賽季進行間同樣有極高機率跟進。大谷翔平的先發出賽次數也可能有意識地被刻意跳過，且不需要透過掛IL的方式處理。去年道奇的牛棚在賽季初期一度讓外界相當憂慮，最終是靠著佐佐木朗希在季後賽的意外加入，才讓整個後援體系在最後關頭完整成形、成功奪冠。然而，這種「千鈞一髮」的救援方式顯然不是可以年年複製的劇本，道奇也因此在本季主動出手，簽下前大都會守護神迪亞茲（Edwin Díaz）作為牛棚的正式終結者。史考特（Tanner Scott）也具備季末強勢反彈的潛力，菲利普斯（Evan Phillips）與葛拉特洛（Brusdar Graterol）預計在賽季中後段陸續返陣，讓牛棚的後段防線擁有更充裕的縱深。今年道奇的目標是從賽季一開始就建立穩定的後援結構，而非再次等到秋天才臨時拼湊出解方。即便道奇在例行賽完美執行前三項關鍵，最終的三連霸成就仍然取決於季後賽這個充滿隨機變數的殘酷舞台。回顧歷史，道奇光是近年就有過多次令人難以置信的提前出局紀錄：2019年拿下106勝，卻在分區系列賽被外卡出線的國民淘汰，後者最終奪得世界大賽冠軍；2022年贏下111場例行賽，卻連國聯冠軍賽（NLCS）都沒能打到；2023年百勝的道奇更被僅84勝的響尾蛇以三連掃包送回家。世界大賽自從野卡制度實施以來，真正完成三連霸的球隊只有一支。這樣的稀有程度本身就說明了一切。道奇擁有史上最強的紙面陣容，卻依然無法完全掌控十月份的命運，這才是他們追逐三連霸歷史地位最難以克服的終極難關。