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▲馬刺中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）本季幾乎鎖定年度最佳防守球員獎項，同時也是MVP的頂級候選人，他的個人統治力讓馬刺成為本季西區最令人意外、也最令雷霆頭痛的第二梯隊挑戰者。（圖／美聯社／達志影像）

▲金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）本季擁有生涯最強陣容，進攻效率高居聯盟第一，去年季後賽更曾帶領傷兵滿營的金塊把雷霆逼到第7戰，若季後賽前能回到全員健康狀態，沒有任何西區球隊敢輕視他們。（圖／美聯社）

NBA例行賽距離終點僅剩不到三週，季後賽的競爭格局正在快速成形。西區的爭冠版圖目前呈現相當清晰的三強鼎立態勢，但三個梯隊之間的差異、各自的隱憂與黑馬潛力，都值得深入剖析。根據FanDuel最新賠率，奧克拉荷馬雷霆被看好穩坐西區奪冠大熱門，聖安東尼奧馬刺位居第二，丹佛金塊則排在第三，其餘球隊賠率相差甚遠，意味著三強之外幾乎沒有競爭空間。雷霆今年的統治地位毫無懸念。目前高居全聯盟最長的12連勝、全聯盟最佳戰績與得失分差，防守效率高居聯盟第一，進攻效率排名第七，在關鍵時刻比賽的勝率也高居聯盟第四，在10分以上差距的比賽中更有著驚人的37勝6敗紀錄。主將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在本季打破了張伯倫（Wilt Chamberlain）保持長達63年的得分紀錄，幾乎已鎖定連續第二年榮獲年度最有價值球員（MVP）獎項。不過，今年雷霆最令人印象深刻的，或許不是亞歷山大的個人壯舉，而是陣容深度在重傷潮中的驚人韌性。威廉斯（Jalen Williams）本季因傷僅出賽27場、哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）、米契爾（Ajay Mitchell）與卡魯索（Alex Caruso）也各自缺陣大量比賽，即便如此雷霆從未跌落排行榜頂端，靠著華勒斯（Cason Wallace）、多爾特（Lu Dort）與新加盟的麥肯恩（Jared McCain）等人在關鍵時刻挺身而出，展現出冠軍球隊應有的最深厚底蘊。馬刺整季都在緊咬雷霆，目前僅落後西區龍頭3場。OKC打出12連勝的同時，馬刺也在最近24場比賽中拿下22勝，近況不遑多讓。馬刺得失分差排名聯盟第三、防守效率第三、進攻第五，關鍵時刻比賽的勝率高居全聯盟第二，對勝率.500以上對手的勝場數更是全聯盟第一，FanDuel開出+340的賠率讓他們成為西區奪冠第二熱門。但是歷史數據對馬刺並不友善，他們自2019年後就未曾踏上季後賽舞台，若要以如此長期的季後賽空白直接衝擊總冠軍，上一次類似情境發生要追溯到1976至77年賽季的波特蘭拓荒者，那是半世紀前的事了。儘管如此，馬刺整季的表現已一再證明他們不只是在為未來布局，而是真正意義上的當今競爭者，這一切都要歸功於文班亞馬（Victor Wembanyama）。若他能達成65場出賽門檻，文班亞馬幾乎確定鎖定年度最佳防守球員（DPOY），MVP競爭中也是頂級候選人。純粹從戰績看，金塊的排名或許可以更低。但他們幾乎整季都在傷兵缺陣的狀況下硬撐，約基奇（Nikola Jokić）、布朗（Christian Braun）、強森（Cameron Johnson）與戈登（Aaron Gordon）本季都有大量缺陣，代打救急的華生（Peyton Watson）表現出色後隨即又倒下，最近才剛傷癒復出。儘管如此，金塊進攻效率依然高居全聯盟第一，仍在爭取前四種子、確保首輪主場優勢。防守端排名第21是隱憂，但若金塊在季後賽前能回到全員健康的狀態，沒有任何球隊會主動想碰他們。約基奇雖然可能與MVP無緣，但他依然是當今世界最頂尖的球員之一，而這也是他生涯以來周圍陣容最深厚、最多元的版本。莫瑞（Jamal Murray）是約基奇生涯第一位全明星隊友，也有望入選年度最佳陣容。別忘了，就是這支金塊，去年季後賽把雷霆逼到了第7戰，而今年的金塊又陣容更深、更全面。