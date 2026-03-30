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效力於芝加哥白襪隊的日本強打村上宗隆（Munetaka Murakami），在美國職棒大聯盟（Major League Baseball）舞台持續上演瘋狂表現！在今（30）日對陣密爾瓦基釀酒人的比賽中，村上宗隆再度擊出全壘打，達成開季連續三場比賽開轟的壯舉。他也成為大聯盟歷史上第4位達成「生涯前三戰皆開轟」的球員，震驚全美球界。此役白襪隊與釀酒人展開一場打擊大戰。村上宗隆面對釀酒人先發右投史普羅特（A.J. Smith-Shawver），在一次打席中精準鎖定一顆時速93.2英哩（約150公里）的內角低迷切球（Cutter），順勢將球掃向右中外野。這球擊球初速高達102.1英哩（約164.3公里），飛行距離達375英尺（約114.3公尺）。儘管釀酒人右外野手弗里利克（Sal Frelick）躍起試圖攔截，球仍擦過手套頂部彈上牆頭，最後落入牛棚區。這發全壘打不僅展現了村上的長打天賦，更證實了他對大聯盟速球與變化球極強的適應能力。村上宗隆開季至今的三戰連發，讓他載入大聯盟史冊。根據紀錄，他是大聯盟史上第4位達成此成就的球員，前三位分別是：故事哥（Trevor Story）：2016年（當時效力落磯）。路易斯（Kyle Lewis）：2019年（當時效力水手）。德勞特（Chase DeLauter）：2026年（守護者）。身為日本職棒最年輕三冠王，村上宗隆初登大聯盟就繳出如此明確的成績單，其價值極高。美媒分析指出，村上對比賽的調整速度極快，正迅速成為繼大谷翔平之後，最受矚目的日籍強打者。儘管村上宗隆表現完美，但白襪隊的投打守整體戰力仍顯不振。白襪隊雖然在比賽前半段取得領先，卻在8局下半崩盤，被釀酒人單局狂灌6分反超。最終白襪隊以7：9惜敗，未能保住勝利。不過對於白襪隊而言，村上宗隆的開季大爆發無疑是球隊重建過程中的最大曙光。隨著他每一場比賽都在刷新紀錄，全聯盟都在關注這位「日本村神」還能創造出什麼樣的奇蹟。