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台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，昨（29）日在球迷總統賴清德的見證下迎來歷史首戰，不料場邊卻發生離譜暴力事件。一名男性球迷因不服工讀生勸導，竟當眾掌摑工作人員，引發全台球迷憤慨。中華職棒聯盟今日發表嚴正聲明，強調暴力零容忍，除全力協助受害者提告外，並正式將該名男子列為「黑名單」，永久禁止進入中職賽場。根據中職官方調查，事發當時由於球場進行走道管制，現場工讀生依規定上前勸導該名男性民眾返回座位。然而，該民眾不僅不聽從指揮，竟情緒失控動手毆打工讀生，當眾猛力揮擊對方巴掌。更令人齒冷的是，事發當時周遭仍有家長帶著小孩經過，該男子的暴力行為不僅造成工作人員身心受創，更嚴重威脅公共安全與觀賽品質。現場畫面經由 Threads 等社群平台流傳後，隨即引發排山倒海的輿論譴責。針對此起暴力插曲，中職聯盟副秘書長蔡克斯第一時間於社群平台證實，已報警處理並由相關單位釐清經過。中職會長蔡其昌隨後也強硬表態，親自留言指示：「一定提告！」聯盟聲明指出，事發後已由聯盟主管陪同受害工讀生就醫驗傷，並完成報案與提告程序。為了維護球場工作人員與廣大觀眾的安全，聯盟決定祭出最嚴厲處分，將該名人士列為「球場永久黑名單」，禁止其未來再進入中華職棒任何場次觀賽。昨日亞太球場首戰創下多項歷史紀錄，包括蘇智傑的亞太首轟與 2 萬人滿場盛況，卻因這起暴力事件蒙上陰影。聯盟強調，對於任何形式的暴力行為採取「零容忍」態度，未來將持續加強球場維安管理，確保類似事件不再發生。