我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年小聯盟賽季今（30）日多位效力於3A 的台灣好手同日登場。備受期待的左投林昱珉（Yu-Min Lin）迎來本季首場先發，雖然好球率維持高檔，但受困於長打重擊，4局被敲7安失5分，最終承擔敗戰投手；打擊方面，「龍仔」隆恩（Jonathon Long）與鄭宗哲（Tsung-Che Cheng）也分別在各自所屬球隊先發上陣，雖然今日安打尚未開張，但仍積極展現擊球侵略性。效力於響尾蛇3A（Reno Aces）的林昱珉，今日對戰塔科馬雨人（Tacoma Rainiers）。林昱珉全場主投4局，總計用了73球，其中包含48顆好球，好球率高達65.8%。林昱珉在開賽首局雖遭遇亂流，在兩人出局後因保送及一發三分砲失分，但隨即在第2、3局回穩，多次展現曲球與變速球的速差壓制打者。然而4局上再度因連續安打失分。總計今日林昱珉被敲出7支安打、失5分皆為責失，送出2次三振與 1 次保送。進階數據顯示，他的揮空率（Whiff%）為21.1%，雖然最終以0勝1敗、防禦率11.25作收，但穩定的好球率仍是未來修正的良好基石。打擊方面，效力於小熊3A（Columbus Clippers）的強納森龍今日擔任先發第2棒指定打擊，全場5打數雖然沒有安打，但在最後一個打席擊出初速87.2英哩的強勁平飛球，可惜遭到沒收。目前隆恩開季兩戰累積打擊率為 .250，仍持續尋求手感回溫。而效力於紅襪3A（Syracuse Mets）的鄭宗哲，今日擔任先發第6棒二壘手。他在5局下的打席中展現極佳選球耐心，面對對手時速達96.6英哩的火球仍不為所動，成功選到一次四壞球保送上壘。總計鄭宗哲今日3打數無安打，選到1次保送，賽後上壘率維持在.250。