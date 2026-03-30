美國職棒大聯盟（Major League Baseball）多倫多藍鳥今（30）日在主場迎來與運動家的三連戰最終戰，本季加盟藍鳥的日籍重砲岡本和真，在本場比賽4局下半，從運動家投手摩拉利斯（Luis Morales）手中敲出旅美生涯首轟，幫助藍鳥終場以5：2擊敗運動家，岡本和真連三場比賽棒次都不同，賽後他也表示，無論被安排在哪一個棒次，他都會做好萬全準備。
開季手感火燙 岡本和真旅美首轟出爐
開季前兩場比賽岡本和真都有安打演出，此役2局下半首個打席擊出外野飛球出局，4局下半，岡本和真面對摩拉利斯鎖定一顆紅中速球，一棒掃出中右外野的陽春砲大聯盟首轟正式出爐，這發全壘打擊球初速達110.4英哩（約177公里）、飛行距離420英尺（約128公尺），同時也幫助藍鳥取得4：0領先。
包括岡本和真的首轟在內，藍鳥此戰共擊出3發全壘打，包括「春天哥」史普林格（George Springer）的首局首打席首球全壘打，以及桑契斯（Jesús Sánchez）在3局下的2分砲，終場藍鳥就以5：2擊敗運動家，開季拿下3連勝。
三場都打不同棒次 岡本和真做好萬全準備
賽後，岡本和真受邀參與加拿大當地轉播台「Sportsnet」的英雄訪問。在開季三場比賽中分別擔任第7棒、第4棒及第5棒，打序天天變動。對此，岡本和真表示：「無論被安排在哪個棒次，我都會做好萬全準備，爭取在場上打出好成績。」
談到美日職棒的差異，岡本和真坦言：「這裡的球場氣氛與一切都和日本截然不同，我每天都抱持著學習的心態去挑戰。」此外，他也特別感謝隊友小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的協助，「他教了我很多事情，是我非常尊敬的選手之一。」
資料來源：《日刊體育》
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開季前兩場比賽岡本和真都有安打演出，此役2局下半首個打席擊出外野飛球出局，4局下半，岡本和真面對摩拉利斯鎖定一顆紅中速球，一棒掃出中右外野的陽春砲大聯盟首轟正式出爐，這發全壘打擊球初速達110.4英哩（約177公里）、飛行距離420英尺（約128公尺），同時也幫助藍鳥取得4：0領先。
包括岡本和真的首轟在內，藍鳥此戰共擊出3發全壘打，包括「春天哥」史普林格（George Springer）的首局首打席首球全壘打，以及桑契斯（Jesús Sánchez）在3局下的2分砲，終場藍鳥就以5：2擊敗運動家，開季拿下3連勝。
三場都打不同棒次 岡本和真做好萬全準備
賽後，岡本和真受邀參與加拿大當地轉播台「Sportsnet」的英雄訪問。在開季三場比賽中分別擔任第7棒、第4棒及第5棒，打序天天變動。對此，岡本和真表示：「無論被安排在哪個棒次，我都會做好萬全準備，爭取在場上打出好成績。」
談到美日職棒的差異，岡本和真坦言：「這裡的球場氣氛與一切都和日本截然不同，我每天都抱持著學習的心態去挑戰。」此外，他也特別感謝隊友小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的協助，「他教了我很多事情，是我非常尊敬的選手之一。」