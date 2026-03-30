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2026年NCAA全美大學籃球錦標賽（三月瘋）於今（30）日上演史詩級逆轉秀。衛冕軍康乃狄克大學（UConn）在精英八強賽（Elite Eight）中，克服全場最多19分的落後，靠著大一超級新秀穆林斯（Braylon Mullins）在比賽最後0.4秒，於中圈標誌（Logo）附近投進一記不可思議的超長距離三分球，最終以73：72氣走頭號種子杜克大學（Duke），強勢挺進最終四強（Final Four）。康乃狄克大學今日上半場手感冰冷，一度陷入賽季最慘的15分落後，杜克大學在比賽尾聲甚至握有98.7%的勝率。然而，比賽最後6秒，杜克大學布瑟（Cayden Boozer）的傳球遭到抄截，讓康大獲得最後一擊的機會。在此之前三分球4投0中的穆林斯，在槍響前大膽出手，這顆驚天絕殺球不僅終結了杜克大學的賽季，也讓穆林斯的名字永遠載入三月瘋的史冊。穆林斯賽後在轉播中激動表示：「我就是很高興看到那球（下略）投進去！」除了穆林斯的英雄演出，康大中鋒里德（Tarris Reed Jr.）本場表現最為穩健，轟下全場最高的26分並抓下9個籃板。擁有NCAA錦標賽最多勝紀錄（17勝）的明星後衛卡拉班（Alex Karaban）雖然全場遭到壓制僅得5分，但在最後50秒投進關鍵三分球縮小分差，為逆轉秀鋪路。杜克大學方面，布瑟雙胞胎兄弟（Cameron & Cayden Boozer）表現極其出色，卡梅隆（Cameron）砍下27分、8籃板，凱登（Cayden）則挹注15分、6助攻，可惜最後關頭的致命失誤，讓杜克連續兩年以心碎的方式無緣冠軍。這是康乃狄克大學在總教練赫利（Dan Hurley）帶領下，四年內第三度殺入最終四強。在經歷2023、2024年的二連霸後，康大去年（2025年）在第二輪爆冷出局，今年成功捲土重來，證明其強大的冠軍基因。康乃狄克大學接下來將移師印地安納波利斯，在四強戰對決3號種子伊利諾大學（Illinois），勝者將與密西根大學或亞利桑那大學爭奪最終總冠軍。